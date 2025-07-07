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        Haberler Gündem Güncel Korkutan bekleyiş! Piknik sırasında ortadan kayboldu! | Son dakika haberleri

        Korkutan bekleyiş! Piknik sırasında ortadan kayboldu!

        Çanakkale'de piknik sırasında çocuğunun dereye düşen terliğini aramaya gittikten sonra dere kenarında kaybolan eski muhtar için arama çalışması başlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2025 - 09:49 Güncelleme: 07.07.2025 - 09:51
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        Piknik sırasında ortadan kayboldu!
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        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde çocuğunun dereye düşen terliğini aramaya gittikten sonra kaybolan eski köy muhtarı Şakir Cahit Gündoğdu'ya ulaşılamıyor.

        AA'da yer alan habere göre Kulfal köyünün eski muhtarı 60 yaşındaki Gündoğdu, ailesiyle dere kenarına piknik yapmaya gitti.

        Akşam saatlerinde çocuğunun terliğinin dereye düştüğünü fark eden Gündoğdu, terliğin tekini sudan çıkardı.

        Terliğin diğer tekinin suyun akıntısıyla ilerlediğini gören Gündoğdu, onu da almak için yeniden dere kenarına gitti.

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        Dere yatağında yürüyerek terliği aramaya çalışan Gündoğdu, bir süre sonra kayboldu. Aile üyeleri, piknik alanına geri dönmeyince Gündoğdu'yu dere kenarında aramaya başladı.

        Piknik alanından yaklaşık 1 kilometre ileride Gündoğdu'nun şapkasını bulan aile üyeleri, durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen İlçe Jandarma Komutanlığı, AFAD ve UMKE ekipleri, iz takip köpeği ve termal kamera ile Gündoğdu'yu arama çalışması başlattı.

        Arama çalışmalarına köy halkı ve Gündoğdu'nun yakınları da destek verdi. Gündoğdu'yu arama çalışmaları, dalgıç ekibinin desteğiyle devam edecek.

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