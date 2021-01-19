Çin ile Türkiye arasında yapılan sözleşme doğrultusunda 3 milyon doz Sinovac inaktif Covid-19 aşısı ülkemize ulaştı. Geçtiğimiz Perşembe gününden itibaren aşı öncelikli gruplardan başlamak üzere randevu sırasına göre uygulanıyor. Aşı uygulamasının başlamasıyla birlikte "Aşı randevusu nasıl alınır? Korona aşısı nasıl yapılıyor? Korona aşısında öncelikli gruplar kimler?" sorularının cevabı da merak edilip araştırılıyor. İşte, tüm yönleriyle korona aşısı hakkında sorulan soruların cevabı...

KORONA AŞISI ÖNCELİKLİ GRUPLAR KİMLER?

Başta da belirttiğimiz gibi korona aşısı öncelik sırasına göre randevu ile uygulanıyor. Öncelik sıralaması ise şu şekilde:

- Sağlık çalışanları ve huzur evlerinde kalan yaşlılar

- Asker, polis, jandarma, adli personel, cezaevinde kalanlar ve çalışanlar

- 65 yaş üzeri vatandaşlar

- Son sırada ise öncelik yaş ve kronik rahatsızlıklara göre belirlenecek.

KORONA AŞISI NASIL YAPILACAK?

Korona aşısı iki doz halinde uygulanacak. İlk dozun ardından 28 gün sonra ise ikinci doz aşı yapılacak. Aşı koldan şırınga ile enjekte edilecek.

KORONA AŞISI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Korona aşısı için Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden https://www.mhrs.gov.tr/ veya 184'ten randevu alınarak başvurulabilecek. MHRS sistemine E-Devlet veya turkiye.gov.tr adresinden girilmektedir.

mhrs.gov.tr üzerinden de işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.

Turkiye.gov.tr ya da e devlet mobil uygulamalarından da giriş yaparak ve arama bölümünden MHRS yazarak ulaşmak ve koronavirüs aşısı için randevu almak mümkün. Koronavirüs aşı başvurusu işlemleri e-devlet, e-nabız, MHRS mobil uygulamaları üzerinden de yapılabilecektir.

SİNOVAC AŞISI - CORONA-VAC NE KADAR ETKİLİ

Çin aşısı olarak da bilinen Sinovac korona aşısı yani Corona-vac etkinlik oranları her ülkedeki çalışmaya göre farklılık gösterdi. Buna göre; Brezilya'da yapılan son klinik deneyler sonucunda Corona-vac aşısının etkinlik oranı 50,4 olarak duyuruldu.

Türkiye'de yapılan ikinci faz çalışmalarının sonuç raporlamalarına göre ise Corona-vac etkilik oranı 91,25 olarak ilan edilmişti.

Endonezya'da ise aşının etkinlik oranı 65,3 olarak duyuruldu.