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Koronavirüs aşı sorgulama e-Nabız nasıl yapılır? Korona virüs aşı sorgulama hakkında!

Aşı sorgulama tüm Türkiye'nin gündeminde. Koronavirüs aşısı için beklenen gün geldi çattı. Yurt genelinde ilk olarak sağlık çalışanlarında kullanılan koronavirüs aşısı, dün akşam canlı yayında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Koronavirüs Bilim Kurulu üyelerinde uygulandı. Peki, koronavirüs aşı sorgulama nasıl yapılır, kimler aşıda öncelikli? İşte koronavirüs aşı sorgulama hakkında...

Koronavirüs aşı sorgulama e-Nabız nasıl yapılır? Korona virüs aşı sorgulama hakkında!

Küresel yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele sürecinde geliştirilen aşılardan Çinli Sinovac firmasınca üretilen ve Türkiye'ye getirilen 3 milyon dozluk CoronaVac aşısının Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu laboratuvarlarındaki test süreci tamamlandı. Aşı sorgulama e-Nabız sistemi ve 2023'e SMS atarak başladı. Peki aşı sorgulama nasıl yapılır?

AŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Aşılanıp aşılanmayacağımızı ya da sıranın bize gelip gelmediğini nasıl öğreneceğiz? diye merak edenler, E-Nabız sisteminden ya da 2023'e 'Aşıla' yazıp SMS atarak öğrenebileceksiniz. Aynı zamanda hastaneye gelemeyen vatandaşların evlerine gidilerek aşı uygulaması gerçekleştirilecek.

E - NABIZ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

KİMLER AŞI YAPTIRABİLECEK?

Öncelikli grup;

* İlk etapta aşılar 1 milyon 119 bin sağlıkçıya yapılacak.

* İkinci grupta 380 bin 65 yaş üstü vatandaşa yapılacak.

* Üçüncü grupta asker, polis ve öğretmenlere yapılacak.

* Dördüncü grupta ise ilk 3 grupta yer almayan vatandaşlara yapılacak.

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