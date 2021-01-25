Küresel yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele sürecinde geliştirilen aşılardan Çinli Sinovac firmasınca üretilen ve Türkiye'ye getirilen 3 milyon dozluk CoronaVac aşısının Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu laboratuvarlarındaki test süreci tamamlandı. Aşı sorgulama e-Nabız sistemi ve 2023'e SMS atarak başladı. Peki aşı sorgulama nasıl yapılır?
AŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Aşılanıp aşılanmayacağımızı ya da sıranın bize gelip gelmediğini nasıl öğreneceğiz? diye merak edenler, E-Nabız sisteminden ya da 2023'e 'Aşıla' yazıp SMS atarak öğrenebileceksiniz. Aynı zamanda hastaneye gelemeyen vatandaşların evlerine gidilerek aşı uygulaması gerçekleştirilecek.
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KİMLER AŞI YAPTIRABİLECEK?
Öncelikli grup;
* İlk etapta aşılar 1 milyon 119 bin sağlıkçıya yapılacak.
* İkinci grupta 380 bin 65 yaş üstü vatandaşa yapılacak.
* Üçüncü grupta asker, polis ve öğretmenlere yapılacak.
* Dördüncü grupta ise ilk 3 grupta yer almayan vatandaşlara yapılacak.
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