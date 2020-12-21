Mutasyon paniği! Dünya İngiltere'ye kapılarını kapatıyor!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünyaKORONAVİRÜS MUTASYON ALARMI! Son dakika: İngiltere'ye kapılar kapanıyor!
ABONE OL

Koronavirüs mutasyon paniği! Dünya İngiltere'ye kapılarını kapatıyor!

İngiltere'de koronavirüsün daha bulaşıcı bir türünün ortaya çıkmasıyla ülkeler birer birer İngiltere'ye uçuşları durdurma kararı aldı. Mutasyona uğrayan yeni virüs sebebiyle İngiltere'ye uçuşları durduran ülkeler arasında, Türkiye, Fransa, Almanya, İtalya, Belçika, Avusturya, Hollanda ve İrlanda bulunuyor. Öte yandan, AB nasıl hareket edeceklerini belirlemek için kriz toplantısı yapacağını açıkladı.

KORONAVİRÜS MUTASYON ALARMI! Son dakika: İngiltere'ye kapılar kapanıyor!
Mutasyon paniği! Dünya İngiltere'ye kapılarını kapatıyor!
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM / AA

Aralarında Türkiye'nin de olduğu çok sayıda ülke, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha bulaşıcı bir türü ortaya çıkan İngiltere ile sınırları kapatmaya başladı.

Sağlık Bakanı Matt Hancock'un, yeni türün "kontrolden çıktığını" söylemesi, tüm dünyada endişeye yol açtı.

Yüzde 70 daha bulaşıcı olan türün sadece Londra ve civarında değil ülkenin tamamında görüldüğü belirlendi.

Daha ölümcül olduğuna veya aşıları etkisiz kılacağına dair dair henüz bir veri bulunmasa da ülkeler, art arda önlem alarak İngiltere'yle sınırları kapatmaya başladı.

TÜRKİYE SEYAHAT YASAĞI GETİRDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan Türkiye'ye uçuşlarda geçici durdurma kararı alındığını bildirdi.

Koca, ayrıca İngiltere kaynaklı mutasyon riski üzerine alınan tedbirler kapsamında halen yolda olan uçuşlar için tüm yolculara test yapılacağını ve karantina kurallarının uygulanacağını açıkladı.

AVRUPA ÜLKELERİ BİRBİRİ ARDINA YASAK KARARI ALDI

Fransa, Almanya, İtalya, Belçika, Avusturya ve Hollanda, İngiltere'yle uçuşları durduracaklarını bildirdi. Çekya, İngiltere'den gelenler için daha katı karantina önlemleri uygulanacağını açıkladı.

Hollanda'nın uyguladığı yasak, yıl sonuna kadar sürmek üzere pazar sabahı yürürlüğe girdi.

Belçika Başbakanı Alexander De Croo, pazar günü gece yarısından itibaren 24 saatliğine uçuş yasağı getirdiklerini söyledi.

İtalya Sağlık bakanı Roberto Speranza, pazar günü İngiltere'den uçuşları durduran ve son 14 gün içinde İngiltere'de bulunanların İtalya'ya girişini engelleyen bir karar aldıklarını, kararın 6 Ocak'a kadar geçerli olacağını duyurdu.

Avusturya hükümeti, uçuş yasağının ne zaman başlayacağını henüz açıklamadı.

Alman yetkililer, pazar gece yarısından itibaren İngiltere'den uçuşları yasakladığını ve yasağın 31 Aralık'a kadar süreceğini bildirdi.

Fransa Başbakanı Jean Castex, İngiltere ile hava, kara ve deniz yolu ulaşımını gece yarısından itibaren 48 saat süreliğine durduracaklarını açıkladı.

İrlanda hükümeti de, İngiltere'den bu ülkeye olan uçuşlara 48 saatlik bir yasak getirdiklerini duyurdu.

AB ACİL TOPLANIYOR

Avrupa Birliği (AB),nasıl hareket edeceklerini belirlemek üzere pazartesi saat 11.00'de kriz toplantısı yapılacağını bildirdi.

İngiltere'nin Dışişleri Bakanlığından İngiliz basınına yapılan açıklamada, ülkelerin seyahat kısıtlamalarını "bu hükümetlerinin kendi kararı olarak gördükleri" kaydedildi.

İngiltere Başkakanı Boris Johnson, 5 Kasım-2 Aralık tarihine kadar devam eden karantina ve sonrasında alınan sıkı önlemlere rağmen vaka sayılarının düşmemesinin yüzde 70 daha bulaşıcı olan bir türden kaynaklandığını açıklamıştı.

İngiltere'de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha hızlı yayıldığı belirtilen türünün tespit edilmesinin ardından ülkeye uçuşları durduran ülkeler arasında, Arjantin, Şili, Kanada ve Romanya da bulunuyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İtalya'da Kovid-19'un daha bulaşıcı türüne sahip bir hastaya rastlandı
DÜNYAİtalya'da daha bulaşıcı Kovid-19'a sahip vaka ...
ABD'de Kovid-19'a karşı ekonomik destek paketinde anlaşma sağlandı
DÜNYAABD'de Kovid-19'a karşı ekonomik destek paketinde ...
Suudi Arabistan tüm uluslararası uçuşları bir hafta askıya aldı
DÜNYASuudi Arabistan uçuşları bir hafta askıya aldı
ABD'deki cezaevlerinde 1700 mahkum Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
DÜNYAABD'de bin 700 mahkum koronavirüsten öldü
Çin, 100 milyar metreküpün üzerinde doğalgaz rezervi buldu
DÜNYASincan Uygur Özerk Bölgesi'nde doğalgaz rezervi ...
SON DAKİKA: ABD Büyükelçiliğine füze saldırısı! Irak karıştı...
DÜNYABağdat'taki ABD Büyükelçiliğine füze saldırısı ...
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 323 bini geçti
DÜNYAABD'de koronavirüste son durum
SON DAKİKA: Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'dan koronavirüs aşısı karşıtı açıklamalar!
DÜNYABolsonaro'dan aşı karşıtı açıklamalar!
MUTASYON PANİĞİ! Son dakika: İngiltere'ye uçuşlar iptal ediliyor!
DÜNYAAvrupa ülkeleri teker teker İngiltere'ye uçuşları ...
SON DAKİKA: ABD bu olayı konuşuyor! Korona aşısı sahte miydi?
DÜNYAABD'de sahte aşılama krizi!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X