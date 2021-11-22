Avusturya'da sokağa çıkma yasağı başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya SON DAKİKA: Koronavirüs vakaları artışa geçti: Avusturya'da sokağa çıkma yasağı başladı!
ABONE OL

Koronavirüs vakaları artışa geçti: Avusturya'da sokağa çıkma yasağı başladı!

Avusturya'da koronavirüs vakalarının artması sonucu ilan edilen 10 günlük sokağa çıkma yasağı başladı. Sokağa çıkma yasağının başlamasıyla Viyana'da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

SON DAKİKA: Koronavirüs vakaları artışa geçti: Avusturya'da sokağa çıkma yasağı başladı!
Avusturya'da sokağa çıkma yasağı başladı
0:00 / 0:00
İHA

Koronavirüs salgınında vaka sayılarının artması üzerine Avusturya’da ilan edilen sokağa çıkma yasağı dün gece itibarıyla başladı.

Hükümetin aldığı karar kapsamında 10 gün sürecek olan yasak, gerekirse 10 gün daha uzatılabilecek. Sokağa çıkma yasağının başlamasıyla birlikte başkent Viyana’da cadde ve sokaklar sessizliğe gömüldü.

Yasak kapsamında temel ihtiyaçları karşılamayan tüm mağaza ve dükkanlar kapalı olacak. Evden çalışması istenen Avusturya halkı, yalnızca acil durumlarda evlerinden çıkabilecek.

Avusturya Sağlık Bakanı Wolfgang Mückstein yaptığı açıklamada, günde 70 bin-80 bin arasında kişiye Covid-19 aşısı yapıldığını belirterek, aşı yaptırmayanlar için sokağa çıkma yasağının devam edeceğini söyledi.

Mückstein, 1 Şubat 2022 tarihinden itibaren ise aşının zorunlu hale getirileceğini ifade etti.

Avrupa'da bu yıl kış aylarında tam kapanma uygulayan ilk ülke olan Avusturya’da salgının başlamasından bu yana 1 milyon 56 bin 613 vaka tespit edilirken, toplam 12 bin 15 kişi ise hayatını kaybetti.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Korona isyanı! Son dakika: Avrupalılar tedbirlere karşı sokaklara döküldü - Korona haberleri
DÜNYA Avrupa kısıtlamalara karşı sokakta!
Belçika karıştı! Yaralılar ve gözaltılar var! - Haberler
DÜNYA Belçika'da kovid-19 protestosu! 44 gözaltı
SON DAKİKA | ABD'nin Wisconsin eyaletinde araç kalabalığa daldı: Ölü ve yaralılar var - HABERLER
DÜNYA ABD'de bir araç kalabalığa daldı! Ölü ve yaralılar ...
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: Türkiye'nin garantörlüğünden vazgeçmemiz mümkün değildir - Haberler
DÜNYA "Türkiye'nin garantörlüğünden vazgeçmemiz mümkün ...
Şili'de yeni devlet başkanını ikinci tur seçimleri belirleyecek
DÜNYA Şili'de halk sandığa gitti, seçimler ikinci tura ...
Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Mustafayev, İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ile görüştü
DÜNYA Azerbaycan ve İran arasında üst düzey görüşme
Son dakika: Bulgaristan'da seçimi Rumen Radev kazandı - Haberler
DÜNYA Bulgaristan'da seçimi Rumen Radev kazandı
Son dakika: Libya Başbakanı, başkanlık seçimlerinde aday olacak
DÜNYA Libya Başbakanı, başkanlık için aday olacak
Somali'de kuraklık nedeniyle 3 kişi öldü - Haberler
DÜNYA Somali'de kuraklık can aldı
Venezuela halkı, bölgesel ve yerel seçimler için sandık başında - Haberler
DÜNYA Venezuela sandık başında

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.