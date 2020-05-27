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Bir grup mühendis arkadaş tarafından Covid-19 pandemisi kapsamında, sağlık çalışanlarının yüz siperliği ihtiyacına destek olmak için başlatılan “3 Boyutlu Destek Kolektif Üretim Hareketi” kapsamında bugüne kadar yarım milyondan fazla yüz siperliği üretildi ve sağlık çalışanlarına ulaştırıldı.

3 Boyutlu Destek Ekibi, siperlik özelinde acil ihtiyaç yoğunluğu azalsa da taleplerin devam ettiğini, uzun bir süre daha hayatımızın parçası olacak Covid-19 sürecinde sosyal yaşamın devamı için özel tasarımlı yeni ürünler üretmeye başladıklarını ve dağıtımı için yerel yönetimler ile görüşmelere başladıklarını belirtti.

YARIM MİLYONU AŞKIN SİPERLİK...

3 Boyutlu Destek Ekibi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“3 Boyutlu Destek Kolektif Üretim Hareketi olarak Covid-19 ile mücadele için bir araya gelen büyük bir aileyiz. Gücümüzü, ağa kayıtlı 3 binden fazla kişi ve kurumun tamamen gönüllü emeklerinden alıyoruz. 18 Mart 2020 tarihi itibariyle binlerce siperliği, gönüllü üreterek, sağlık personellerinin ihtiyaçlarını ücretsiz karşılamış olmaktan gururluyuz. Bu sürecin parçası olarak bireysel çabası ile, kendi kurum, isim ve markaları ile üretim yapan, hammadde desteğinde bulunan, ürünlerin dağıtımında rol alan herkese çok teşekkür ederiz."

Covid-19 salgını kapsamında sağlık çalışanlarının yüz siperliği ihtiyacına yönelik harekete geçen bir grup mühendisin, Türkiye'deki 3D yazıcı sahiplerine Twitter üzerinden yaptığı açık çağrı ile gönüllü bir kolektif üretim hareketi başlamıştı.

Platform,www.3boyutludestek.org internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden Türkiye geneline çağrıda bulunarak kısa zamanda binlerce gönüllüye ulaştı. 3 Boyutlu Destek Kolektif Üretim Hareketi bugüne kadar, 81 ildeki gönüllü üreticiler sayesinde yarım milyondan fazla yüz siperliğinin sağlık çalışanlarına ulaşmasını sağladı.

KAPI KOLU TUTMA APARATI...

3 Boyutlu Destek Kolektif Üretim Hareketi kurucularından İlker Vardarlı, “Bir çok ilde sağlık çalışanlarımızdan tarafımıza ulaşan yüz siperliği talepleri karşılanmış durumda, yeni gelen talepler için ise daha önce duyurduğumuz matbaa modelini üretip teslimatını yapmaya devam ediyoruz” dedi. Vardarlı, bu noktadan itibaren gönüllü üreticilerin yeni ürünleri daha geniş kitlelere ulaştırmak için üretim yapmaya devam edeceklerini belirtti.

Covid-19 ile mücadele kapsamında acil destek yoğunluğu azalsa da üretmeye devam edeceklerini duyuran ekip tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Bu noktada 3 Boyutlu Destek olarak günlük hayatta virüsün yayılmasını engellemek için yeni ürünler tasarlamaya ve üretmeye devam edeceğiz. Özel tasarımlı siperliklerden, kapı kulbu tutma aparatına kadar farklı sosyal yaşam ürünleri planladık.Bu yeni ürünleri 3 Boyutlu Destek olarak üretmek ve tüm vatandaşlarımıza ulaştırmak için çalışmalara devam ediyoruz. Ürünlerin halkla buluşmasına dair dağıtım özelinde yerel yönetim ile görüşmelerimize başladık.”

Açıklamada, 3 boyutlu yazıcısı olan herkesinwww.3boyutludestek.org adresinden form doldurarak üretim ağına katılabildiği belirtildi.

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