HABERTURK.COM

Dünyanın en büyük 20 ekonomisinin liderlerini bir araya getiren G20 zirvesi bugün koronavirüs gündemiyle toplanacak.

G20 zirvesi bu sefer öncekilerden farklı olarak, tarihte ilk kez online olarak yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı zirveye, ABD Başkanı Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de video konferans yoluyla bağlanacak.

Zirveye Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman başkanlık edecek.

Liderler sanal zirvede, ölü sayısının 21 bine ulaştığı ve 3 milyar kişinin sokağa çıkma yasağı kararı altında yaşamasına sebep olan koronavirüs salgınına karşı alınabilecek tedbirleri ve salgının etkilerini masaya yatıracak.

G20 dönem başkanlığını yürüten Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz tarafından yapılan açıklamada, "Dünya Kovid-19 salgını nedeniyle sağlık sistemleri ve küresel ekonominin karşılaştığı zorluklarla mücadele ederken, salgına küresel bir yanıt verme çabalarını desteklemek için bu olağanüstü G20 zirvesini toplayacağız" ifadelerini kullandı.

Video konferans yoluyla gerçekleştirilecek zirvenin TSİ 15.00 sularında başlaması bekleniyor.

G20 zirvesine şu ülkelerin liderlerinin katılması bekleniyor:

Türkiye, ABD, Rusya, Çin, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Kanada, Hindistan, Brezilya, Japonya, Suudi Arabistan, Arjantin, Avustralya, Endonezya, Meksika, Güney Kore, Güney Afrika, Avrupa Birliği