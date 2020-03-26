Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerDünya
ABONE OL

Koronavirüse karşı sanal G20!

Koronavirüs salgını nedeniyle dünyadaki ölü sayısı 21 bine ulaşırken, dünyanın en büyük 20 ekonomisinin lideri sanal zirvede bir araya gelecek. Video konferans yoluyla yapılacak ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı G20 zirvesinin TSİ 15.00 sularında başlaması bekleniyor

koronavirüs
HABERTURK.COM

Dünyanın en büyük 20 ekonomisinin liderlerini bir araya getiren G20 zirvesi bugün koronavirüs gündemiyle toplanacak.

G20 zirvesi bu sefer öncekilerden farklı olarak, tarihte ilk kez online olarak yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı zirveye, ABD Başkanı Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de video konferans yoluyla bağlanacak.

Zirveye Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman başkanlık edecek.

Liderler sanal zirvede, ölü sayısının 21 bine ulaştığı ve 3 milyar kişinin sokağa çıkma yasağı kararı altında yaşamasına sebep olan koronavirüs salgınına karşı alınabilecek tedbirleri ve salgının etkilerini masaya yatıracak.

G20 dönem başkanlığını yürüten Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz tarafından yapılan açıklamada, "Dünya Kovid-19 salgını nedeniyle sağlık sistemleri ve küresel ekonominin karşılaştığı zorluklarla mücadele ederken, salgına küresel bir yanıt verme çabalarını desteklemek için bu olağanüstü G20 zirvesini toplayacağız" ifadelerini kullandı.

Video konferans yoluyla gerçekleştirilecek zirvenin TSİ 15.00 sularında başlaması bekleniyor.

G20 zirvesine şu ülkelerin liderlerinin katılması bekleniyor:

Türkiye, ABD, Rusya, Çin, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Kanada, Hindistan, Brezilya, Japonya, Suudi Arabistan, Arjantin, Avustralya, Endonezya, Meksika, Güney Kore, Güney Afrika, Avrupa Birliği

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Los Angeles Şerifi: Silah mağazaları kapanmalı
DÜNYALos Angeles Şerifi: Silah mağazaları kapanmalı
Ukrayna şokta: Eski dışişleri bakanı cinayet suçlamasıyla gözaltında!
DÜNYAUkrayna şokta: Eski dışişleri bakanı cinayetten ...
Rus savaş uçağı Karadeniz'de düştü!
DÜNYARus savaş uçağı Karadeniz'de düştü!
ABD'de ölüm sayısı bini aştı!
DÜNYANew York hastanelerinde çöp poşetiyle koruma!
Son dakika korkunç gelişmeler! Corona virüs dünyaya hızla yayılıyor! Vaka sayısı 472 bin
DÜNYAKoronavirüste vaka sayısı 50 bin arttı! 24 saatte ...
Yeni Zelanda’da 2 camide 51 kişiyi öldürmüştü! Tüm suçlamaları kabul etti
DÜNYATerörist Tarrant tüm suçlamaları kabul etti
Trump'tan New York için karamsar açıklama: "Zorlu haftalar bekliyor"
DÜNYATrump'tan New York için karamsar açıklama
Kosova’da koalisyon hükümeti düştü
DÜNYAKosova’da hükümet düştü
İspanya'da olağanüstü hal 11 Nisan'a kadar uzatıldı
DÜNYAİspanya'da olağanüstü hal uzatıldı
İngiltere'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 465 oldu
DÜNYAİngiltere'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X