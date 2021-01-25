Vuhan'da 1 yılda neler değişti? 0:00 / 0:00

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Geçtiğimiz yıl Aralık yılında Vuhan'da ortaya çıkan koronavirüs tüm dünyayı hızla etkisi altına alan bir salgına dönüştü. Çin'de salgınla mücadele için çok sert karantina önlemleri alınmış, Vuhan tam 76 gün sıkı bir şekilde kapanmıştı. Dünya hala salgınla mücadele ederken, Vuhan'da hayat şu an normale döndü. Peki 1 yılda neler değişti?

Global Times'ta yer alan haberde, Vuhan'da yaşayan kişilerle konuşup bu süreçte nelerin değiştiğine değinildi. Global Times'a konuşan bir kişi, "Koronavirüsün bıraktığı yara hep bizimle kalacak, ufak bir hatırlatması bile acı verici" ifadelerini kullandı.

VUHANLILAR SIKI TEDBİRLERDEN MEMNUN

Maske takın, dezenfekte edilmesi gereken her şeyi dezenfekte edin, kalabalıklardan kaçın; bunlar Vuhan halkının bugün uygulamaya devam ettiği ve salgın anılarının artçı şoklarını hâlâ bırakamayan alışkanlıklar. Vuhan sakinleri hükümetin koronavirüs ile mücadelede aldığı sıkı tedbirlerden memnun.

Vuhan'ın en büyük çiftçi pazarı Baishazhou pazarında, vahşi hayvan ve canlı kümes hayvanlarının satılmasına izin verilmiyor. Pazarda yer alan ekranlarda, soğuk zincir ürün satışlarına ilişkin uyarılar bulunuyor. Pazar çalışan biri, "Soğuk zincir ürünlerinden de koronavirüs bulaştığını bildiren haberlerin ardından piyasa, dondurulmuş ürünlerin satışını denetleme tedbirlerini artırdı." dedi.

Daha önce dondurulmuş eti tercih eden müşteriler, artık dondurulmuş ürünlerden uzak durmak için çok çalışıyor ve satıcılara ürünlerinin nereden geldiğini soruyor. Yerel sakinlerden biri, "Hükümet et yemenin virüsü yayabileceğini söylerse, birçok Vuhanlı sonsuza dek vejetaryen olacak" diye şaka yaptı.

"HALK HALA GERGİN"

Çin halkının en önemli festivali olan Çin Ay Yeni Yılı'na iki hafta kaldı. Bu dönemde vatandaşlar, aile üyeleriyle bir araya gelir kutlama yemekleri yer, restoranlarda yoğunluk yaşanırdı. Ancak Vuhan'daki bir restoran müdürü, "Masaların sadece yüzde 40'ına rezervasyon yapıldı, önceden bu zamanlarda masaların yüzde 95'i rezerve edilmiş olurdu. Vuhan halkı hala gergin" dedi.

Vuhan'da maske ve dezenfektan kullanımı hala yaygın. Global Times'a konuşan taksi şoförü Tong, Nisan ayında normalleşmenin başlamasında sonra günde üç kez arabasını dezenfekte ettiğini söyledi. Tong, "Benim için değil, aynı zamanda yolcular için, bu şehirde virüse karşı çok mücadele eden tüm sakinler için." ifadelerini kullandı.

"VUHAN HAYATA YARALARLA DEVAM EDİYOR"

Günümüz Vuhan'ında, hareketli sahneler yeniden başlamış olsa da, Vuhanlılar hayatlarına ihtiyatla veya "yaralarla" devam ediyor.

İki yaşındaki kızı olan Lily Wu, " Vuhan sokaklarında neredeyse yüzde 90'ı maske takıyor. İnsanlar o kadar korkuyor ki, hafif bir öksürük insanları dağıtıyor ve hala çocukları kalabalık yerlere getirme riskini almaya cesaret edemiyoruz" dedi. Nisan ayında hayat normale döndükten sonra, ailesinin her gün fotoğrafını çekmek için kullandığı bir fotoğraf makinesi aldığını söyledi. "İster sıradan bir gün ister sevinçle dolu bir gün olsun, kocamın ve kızımın fotoğraflarını çekiyorum. Geleceği bilmiyorsun." ifadelerini kullandı.

"PANDEMİ VATANSEVERLİK DERSİ VERDİ"

Renmin Üniversitesi'nde Çin Kamu Yönetimi ve Politikası bölümünde profesör olan Wang Hongwei, "Vuhan'ın kapanmasının ardından üç büyük değişiklik oldu: Krizi güçlendirilmiş bilinçle tanımak, yönetiminin her düzeyde sorumluluk alması ve başkalarına karşı sorumluyken kurallara uymak. Genel vatandaşlık sorumlulukları da arttırıldı." dedi.

İsmini vermeyen bir Vuhan sağlık komisyonu yetkilisi ise, "Vuhan hükümetinin şehrin halk sağlığı sistemini iyileştirme konusunda ciddi adımlar düşündüğünü söyledi. En önemli şey, halk sağlığı uzmanlarının tavsiyelerini dikkate almak olacaktır" ifadelerini kullandı.

Vuhan'da yaşayan bir vatandaş ise, "Pandemi Çin halkına iyi bir vatanseverlik dersi verdi, ülkemizi tanınmamız için bizi uyandırdı" yorumunda bulundu.