Koruma altındaki kardeş ayıların rahatı için her şey düşünülüyor

Aksi takdirde doğal yaşam alanlarına adaptasyonları bir hayli zorlaşıyor. Hayvanların rehabilitasyon merkezimizdeki sürelerini olabildiğince fıtratına uygun geçirmeleri için çalışıyoruz. Tüm çalışmalarımız ve uygulamalarımız onların doğal bakım, besleme ve yaşama standartlarını burada sağlayabilmek üzerine kurulu. Bu anlamda tüm konforlarını düşünüyoruz" ifadesini kullandı.