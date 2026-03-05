KOSGEB Başvuru Şartları Nelerdir? KOSGEB Desteğinden Kimler Faydalanabilir?
Kendi işini kurmak ya da mevcut işletmesini büyütmek isteyen girişimciler için devlet destekleri büyük önem taşıyor. Bu noktada en çok merak edilen kurumlardan biri de KOSGEB oluyor. Peki, KOSGEB Başvuru Şartları Nelerdir? KOSGEB Desteğinden Kimler Faydalanabilir? İşte detaylı ve kapsamlı rehber…
KOSGEB Nedir?
KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı), Türkiye’de küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) rekabet gücünü artırmak, girişimciliği teşvik etmek ve ekonomik kalkınmayı desteklemek amacıyla faaliyet gösteren bir kamu kurumudur.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyet gösterir ve çeşitli hibe ve kredi destek programları sunar.
KOSGEB Desteği Nedir?
KOSGEB destekleri, girişimcilerin iş kurma ve geliştirme süreçlerinde finansal yükünü hafifletmek amacıyla verilen:
Hibe destekleri
Faizsiz veya düşük faizli kredi destekleri
Geri ödemeli destek programları
Eğitim ve danışmanlık destekleri
şeklinde çeşitlilik gösterir.
Destek türü, başvurulan programa göre değişir.
KOSGEB Başvuru Şartları Nelerdir?
KOSGEB desteklerinden yararlanmak için belirli kriterlerin sağlanması gerekir.Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Olmak
Başvuru yapacak kişinin T.C. vatandaşı olması gerekir.
18 Yaşını Doldurmuş Olmak
Girişimci adaylarının reşit olması zorunludur.
Girişimcilik Eğitimi Almak
KOSGEB desteklerinden yararlanmak için girişimcilik eğitiminin tamamlanması gerekir. Bu eğitim genellikle online olarak verilir ve ücretsizdir.
İşletmenin KOSGEB Veri Tabanına Kayıtlı Olması
Kurulan işletmenin KOSGEB veri tabanına kayıt yaptırması gerekir.
Desteklenen Sektörde Faaliyet Göstermek
Her sektör KOSGEB kapsamında değildir. Faaliyet alanının KOSGEB destek programına uygun olması gerekir.
KOSGEB Desteğinden Kimler Faydalanabilir?
Yeni Girişimciler
İlk defa iş kuracak kişiler belirli programlardan yararlanabilir.
Mevcut KOBİ’ler
Faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli işletmeler büyüme, ihracat, dijitalleşme ve Ar-Ge desteklerinden yararlanabilir.
Kadın Girişimciler
Kadın girişimcilere bazı programlarda ek destek oranları uygulanabilir.
Genç Girişimciler
Genç girişimcilere yönelik özel destekler bulunabilir.
Engelli Girişimciler
Engelli bireyler için ilave destek imkanları sunulabilir.
KOSGEB Hangi Alanlarda Destek Verir?
KOSGEB’in destek verdiği başlıca alanlar şunlardır:
İmalat sektörü
Hizmet sektörü
Teknoloji ve yazılım
Ar-Ge ve inovasyon
İhracat destekleri
Dijital dönüşüm
Ancak bazı sektörler (örneğin bazı perakende alanları) destek kapsamı dışında olabilir.
KOSGEB Destek Türleri Nelerdir?
Girişimci Destek Programı
Yeni iş kuran girişimcilere yönelik hibe ve geri ödemeli destekler içerir.
İş Geliştirme Desteği
Mevcut işletmelerin kapasite artırımı için verilir.
Ar-Ge ve İnovasyon Desteği
Teknoloji ve yenilik odaklı projelere yöneliktir.
KOBİ Finansman Destekleri
Bankalar aracılığıyla sağlanan faiz destekli kredileri kapsar.
KOSGEB Başvuru Süreci Nasıl İşler?
Girişimcilik eğitiminin tamamlanması
İş planının hazırlanması
KOSGEB veri tabanına kayıt
Destek programına online başvuru
Değerlendirme süreci
Onay ve ödeme aşaması
Başvurular genellikle online sistem üzerinden yapılır.
KOSGEB Hibeleri Geri Ödemeli mi?
Bu durum programa göre değişir:
Hibe destekleri geri ödemesizdir.
Geri ödemeli desteklerde belirli süre sonra taksitlendirme yapılır.
Şartlar program bazlı olarak belirlenir.
KOSGEB Başvurusunda Dikkat Edilmesi Gerekenler
İş planı gerçekçi olmalıdır.
Sektör uygunluğu kontrol edilmelidir.
Belgeler eksiksiz hazırlanmalıdır.
Harcamalar destek kapsamına uygun olmalıdır.
Yanlış veya eksik başvurular reddedilebilir.
KOSGEB Her İşe Destek Verir mi?
Hayır. KOSGEB destekleri belirli NACE kodlarına göre verilir. Bu nedenle iş fikrinin destek kapsamında olup olmadığı mutlaka kontrol edilmelidir.
KOSGEB, girişimcilere ve KOBİ’lere önemli finansal destekler sunan bir kamu kurumudur. Ancak desteklerden yararlanmak için belirli şartların sağlanması, girişimcilik eğitiminin tamamlanması ve uygun sektörlerde faaliyet gösterilmesi gerekir. Başvuru sürecinin dikkatli ve planlı şekilde yürütülmesi, destek alma şansını artırır.
Kendi işini kurmak veya işletmesini büyütmek isteyenler için KOSGEB destekleri önemli bir fırsat olabilir. Ancak her programın şartları farklı olduğu için güncel başvuru kriterleri mutlaka kontrol edilmelidir.