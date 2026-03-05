KOSGEB Nedir?

KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı), Türkiye’de küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) rekabet gücünü artırmak, girişimciliği teşvik etmek ve ekonomik kalkınmayı desteklemek amacıyla faaliyet gösteren bir kamu kurumudur.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyet gösterir ve çeşitli hibe ve kredi destek programları sunar.

KOSGEB Desteği Nedir?

KOSGEB destekleri, girişimcilerin iş kurma ve geliştirme süreçlerinde finansal yükünü hafifletmek amacıyla verilen:

Hibe destekleri

Faizsiz veya düşük faizli kredi destekleri

Geri ödemeli destek programları

Eğitim ve danışmanlık destekleri

şeklinde çeşitlilik gösterir.

Destek türü, başvurulan programa göre değişir.

KOSGEB Başvuru Şartları Nelerdir?

KOSGEB desteklerinden yararlanmak için belirli kriterlerin sağlanması gerekir.Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Olmak

Başvuru yapacak kişinin T.C. vatandaşı olması gerekir.

18 Yaşını Doldurmuş Olmak

Girişimci adaylarının reşit olması zorunludur.

Girişimcilik Eğitimi Almak

KOSGEB desteklerinden yararlanmak için girişimcilik eğitiminin tamamlanması gerekir. Bu eğitim genellikle online olarak verilir ve ücretsizdir.

İşletmenin KOSGEB Veri Tabanına Kayıtlı Olması

Kurulan işletmenin KOSGEB veri tabanına kayıt yaptırması gerekir.

Desteklenen Sektörde Faaliyet Göstermek

Her sektör KOSGEB kapsamında değildir. Faaliyet alanının KOSGEB destek programına uygun olması gerekir.

KOSGEB Desteğinden Kimler Faydalanabilir?

Yeni Girişimciler

İlk defa iş kuracak kişiler belirli programlardan yararlanabilir.

Mevcut KOBİ’ler

Faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli işletmeler büyüme, ihracat, dijitalleşme ve Ar-Ge desteklerinden yararlanabilir.

Kadın Girişimciler

Kadın girişimcilere bazı programlarda ek destek oranları uygulanabilir.

Genç Girişimciler

Genç girişimcilere yönelik özel destekler bulunabilir.

Engelli Girişimciler

Engelli bireyler için ilave destek imkanları sunulabilir.

KOSGEB Hangi Alanlarda Destek Verir?

KOSGEB’in destek verdiği başlıca alanlar şunlardır:

İmalat sektörü

Hizmet sektörü

Teknoloji ve yazılım

Ar-Ge ve inovasyon

İhracat destekleri

Dijital dönüşüm

Ancak bazı sektörler (örneğin bazı perakende alanları) destek kapsamı dışında olabilir.

KOSGEB Destek Türleri Nelerdir?

Girişimci Destek Programı

Yeni iş kuran girişimcilere yönelik hibe ve geri ödemeli destekler içerir.

İş Geliştirme Desteği

Mevcut işletmelerin kapasite artırımı için verilir.

Ar-Ge ve İnovasyon Desteği

Teknoloji ve yenilik odaklı projelere yöneliktir.

KOBİ Finansman Destekleri

Bankalar aracılığıyla sağlanan faiz destekli kredileri kapsar.

KOSGEB Başvuru Süreci Nasıl İşler?

Girişimcilik eğitiminin tamamlanması

İş planının hazırlanması

KOSGEB veri tabanına kayıt

Destek programına online başvuru

Değerlendirme süreci

Onay ve ödeme aşaması

Başvurular genellikle online sistem üzerinden yapılır.

KOSGEB Hibeleri Geri Ödemeli mi?

Bu durum programa göre değişir:

Hibe destekleri geri ödemesizdir.

Geri ödemeli desteklerde belirli süre sonra taksitlendirme yapılır.

Şartlar program bazlı olarak belirlenir.

KOSGEB Başvurusunda Dikkat Edilmesi Gerekenler

İş planı gerçekçi olmalıdır.

Sektör uygunluğu kontrol edilmelidir.

Belgeler eksiksiz hazırlanmalıdır.

Harcamalar destek kapsamına uygun olmalıdır.

Yanlış veya eksik başvurular reddedilebilir.

KOSGEB Her İşe Destek Verir mi?

Hayır. KOSGEB destekleri belirli NACE kodlarına göre verilir. Bu nedenle iş fikrinin destek kapsamında olup olmadığı mutlaka kontrol edilmelidir.

KOSGEB, girişimcilere ve KOBİ’lere önemli finansal destekler sunan bir kamu kurumudur. Ancak desteklerden yararlanmak için belirli şartların sağlanması, girişimcilik eğitiminin tamamlanması ve uygun sektörlerde faaliyet gösterilmesi gerekir. Başvuru sürecinin dikkatli ve planlı şekilde yürütülmesi, destek alma şansını artırır.

Kendi işini kurmak veya işletmesini büyütmek isteyenler için KOSGEB destekleri önemli bir fırsat olabilir. Ancak her programın şartları farklı olduğu için güncel başvuru kriterleri mutlaka kontrol edilmelidir.