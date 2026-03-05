Canlı
        Haberler Bilgi KOSGEB Başvuru Şartları Nelerdir?

        KOSGEB Başvuru Şartları Nelerdir? KOSGEB Desteğinden Kimler Faydalanabilir?

        Kendi işini kurmak ya da mevcut işletmesini büyütmek isteyen girişimciler için devlet destekleri büyük önem taşıyor. Bu noktada en çok merak edilen kurumlardan biri de KOSGEB oluyor. Peki, KOSGEB Başvuru Şartları Nelerdir? KOSGEB Desteğinden Kimler Faydalanabilir? İşte detaylı ve kapsamlı rehber…

        Habertürk
        Giriş: 05.03.2026 - 11:04 Güncelleme:
        KOSGEB Başvuru Şartları Nelerdir?

        KOSGEB Nedir?

        KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı), Türkiye’de küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) rekabet gücünü artırmak, girişimciliği teşvik etmek ve ekonomik kalkınmayı desteklemek amacıyla faaliyet gösteren bir kamu kurumudur.

        Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyet gösterir ve çeşitli hibe ve kredi destek programları sunar.

        KOSGEB Desteği Nedir?

        KOSGEB destekleri, girişimcilerin iş kurma ve geliştirme süreçlerinde finansal yükünü hafifletmek amacıyla verilen:

        Hibe destekleri

        Faizsiz veya düşük faizli kredi destekleri

        Geri ödemeli destek programları

        Eğitim ve danışmanlık destekleri

        şeklinde çeşitlilik gösterir.

        Destek türü, başvurulan programa göre değişir.

        KOSGEB Başvuru Şartları Nelerdir?

        KOSGEB desteklerinden yararlanmak için belirli kriterlerin sağlanması gerekir.Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Olmak

        Başvuru yapacak kişinin T.C. vatandaşı olması gerekir.

        18 Yaşını Doldurmuş Olmak

        Girişimci adaylarının reşit olması zorunludur.

        Girişimcilik Eğitimi Almak

        KOSGEB desteklerinden yararlanmak için girişimcilik eğitiminin tamamlanması gerekir. Bu eğitim genellikle online olarak verilir ve ücretsizdir.

        İşletmenin KOSGEB Veri Tabanına Kayıtlı Olması

        Kurulan işletmenin KOSGEB veri tabanına kayıt yaptırması gerekir.

        Desteklenen Sektörde Faaliyet Göstermek

        Her sektör KOSGEB kapsamında değildir. Faaliyet alanının KOSGEB destek programına uygun olması gerekir.

        KOSGEB Desteğinden Kimler Faydalanabilir?

        Yeni Girişimciler

        İlk defa iş kuracak kişiler belirli programlardan yararlanabilir.

        Mevcut KOBİ’ler

        Faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli işletmeler büyüme, ihracat, dijitalleşme ve Ar-Ge desteklerinden yararlanabilir.

        Kadın Girişimciler

        Kadın girişimcilere bazı programlarda ek destek oranları uygulanabilir.

        Genç Girişimciler

        Genç girişimcilere yönelik özel destekler bulunabilir.

        Engelli Girişimciler

        Engelli bireyler için ilave destek imkanları sunulabilir.

        KOSGEB Hangi Alanlarda Destek Verir?

        KOSGEB’in destek verdiği başlıca alanlar şunlardır:

        İmalat sektörü

        Hizmet sektörü

        Teknoloji ve yazılım

        Ar-Ge ve inovasyon

        İhracat destekleri

        Dijital dönüşüm

        Ancak bazı sektörler (örneğin bazı perakende alanları) destek kapsamı dışında olabilir.

        KOSGEB Destek Türleri Nelerdir?

        Girişimci Destek Programı

        Yeni iş kuran girişimcilere yönelik hibe ve geri ödemeli destekler içerir.

        İş Geliştirme Desteği

        Mevcut işletmelerin kapasite artırımı için verilir.

        Ar-Ge ve İnovasyon Desteği

        Teknoloji ve yenilik odaklı projelere yöneliktir.

        KOBİ Finansman Destekleri

        Bankalar aracılığıyla sağlanan faiz destekli kredileri kapsar.

        KOSGEB Başvuru Süreci Nasıl İşler?

        Girişimcilik eğitiminin tamamlanması

        İş planının hazırlanması

        KOSGEB veri tabanına kayıt

        Destek programına online başvuru

        Değerlendirme süreci

        Onay ve ödeme aşaması

        Başvurular genellikle online sistem üzerinden yapılır.

        KOSGEB Hibeleri Geri Ödemeli mi?

        Bu durum programa göre değişir:

        Hibe destekleri geri ödemesizdir.

        Geri ödemeli desteklerde belirli süre sonra taksitlendirme yapılır.

        Şartlar program bazlı olarak belirlenir.

        KOSGEB Başvurusunda Dikkat Edilmesi Gerekenler

        İş planı gerçekçi olmalıdır.

        Sektör uygunluğu kontrol edilmelidir.

        Belgeler eksiksiz hazırlanmalıdır.

        Harcamalar destek kapsamına uygun olmalıdır.

        Yanlış veya eksik başvurular reddedilebilir.

        KOSGEB Her İşe Destek Verir mi?

        Hayır. KOSGEB destekleri belirli NACE kodlarına göre verilir. Bu nedenle iş fikrinin destek kapsamında olup olmadığı mutlaka kontrol edilmelidir.

        KOSGEB, girişimcilere ve KOBİ’lere önemli finansal destekler sunan bir kamu kurumudur. Ancak desteklerden yararlanmak için belirli şartların sağlanması, girişimcilik eğitiminin tamamlanması ve uygun sektörlerde faaliyet gösterilmesi gerekir. Başvuru sürecinin dikkatli ve planlı şekilde yürütülmesi, destek alma şansını artırır.

        Kendi işini kurmak veya işletmesini büyütmek isteyenler için KOSGEB destekleri önemli bir fırsat olabilir. Ancak her programın şartları farklı olduğu için güncel başvuru kriterleri mutlaka kontrol edilmelidir.

