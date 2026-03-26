Kosova-Türkiye play-off final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası maçları ne zaman?
A Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası play-off yarı final maçında Romanya'yı Beşiktaş Park'ta 1-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Dünya Kupası bu yıl ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenecek. Dünya Kupası yolunda Romanya'yı kupanın dışına iten Türkiye'nin finalde rakibi ve final maçının oynanacağı tarih futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Kosova-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası maçları ne zaman? 2026 Dünya Kupası maçları ne zaman başlayacak? İşte Türkiye Dünya Kupası Play-off final maçı tarihi ve olası rakipleri...
A MİLLİ TAKIM FİNALDE!
A Milli Takımımız, 2026 Dünya Kupası play-off yarı final maçında Romanya'yı Dolmabahçe'de 1-0 mağlup etti ve adını play-off finaline yazdırdı. A Milli Takım'a galibiyeti getiren golü 53. dakikada Ferdi Kadıoğlu kaydetti.
KOSOVA-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Kosova-Türkiye play-off final maçı, 31 Mart 2026 Salı günü saat 21.45'te oynanacak.
KOSOVA-TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?
Kosova-Türkiye play-off turu final maçı TV8 ekranlarından canlı yayınlanması bekleniyor. Dünya Kupası play-off turu finali Kosova'da oynanacak.
2026 DÜNYA KUPASI MAÇLARI NE ZAMAN?
Grup Aşaması: 11 Haziran – 27 Haziran 2026
Son 32 (Round of 32): 28 Haziran – 3 Temmuz 2026
Son 16: 4 – 7 Temmuz 2026
Çeyrek Finaller: 9 – 11 Temmuz 2026
Yarı Finaller: 14 – 15 Temmuz 2026
3.'lük Maçı: 18 Temmuz 2026
Final: 19 Temmuz 2026, MetLife Stadyumu (New York / New Jersey)