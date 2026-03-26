        Haberler Bilgi Spor Kosova-Türkiye final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası maçları ne zaman?

        Kosova-Türkiye play-off final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası maçları ne zaman?

        A Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası play-off yarı final maçında Romanya'yı Beşiktaş Park'ta 1-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Dünya Kupası bu yıl ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenecek. Dünya Kupası yolunda Romanya'yı kupanın dışına iten Türkiye'nin finalde rakibi ve final maçının oynanacağı tarih futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Kosova-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası maçları ne zaman? 2026 Dünya Kupası maçları ne zaman başlayacak? İşte Türkiye Dünya Kupası Play-off final maçı tarihi ve olası rakipleri...

        Giriş: 26.03.2026 - 22:24 Güncelleme:
        A Milli Takımı Dünya Kupası yolunda Romanya'yı eleyerek play-off finaline adını yazdırdı. Finalde rakibini saf dışı bırakması durumunda A Milli Futbol takımımız 2002'den sonra ilk kez Dünya Kupası'nda mücadele etme şansı elde edecek. Romanya maçının hemen ardından Türkiye'nin rakibi ve play-off final maçının oynanacağı tarih gündemi meşgul etmeye başladı. Peki, Kosova-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2026 Dünya Kupası maçları ne zaman başlayacak? İşte 2026 Dünya Kupası final takvimi...

        A MİLLİ TAKIM FİNALDE!

        A Milli Takımımız, 2026 Dünya Kupası play-off yarı final maçında Romanya'yı Dolmabahçe'de 1-0 mağlup etti ve adını play-off finaline yazdırdı. A Milli Takım'a galibiyeti getiren golü 53. dakikada Ferdi Kadıoğlu kaydetti.

        KOSOVA-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Kosova-Türkiye play-off final maçı, 31 Mart 2026 Salı günü saat 21.45'te oynanacak.

        KOSOVA-TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

        Kosova-Türkiye play-off turu final maçı TV8 ekranlarından canlı yayınlanması bekleniyor. Dünya Kupası play-off turu finali Kosova'da oynanacak.

        2026 DÜNYA KUPASI MAÇLARI NE ZAMAN?

        Grup Aşaması: 11 Haziran – 27 Haziran 2026

        Son 32 (Round of 32): 28 Haziran – 3 Temmuz 2026

        Son 16: 4 – 7 Temmuz 2026

        Çeyrek Finaller: 9 – 11 Temmuz 2026

        Yarı Finaller: 14 – 15 Temmuz 2026

        3.'lük Maçı: 18 Temmuz 2026

        Final: 19 Temmuz 2026, MetLife Stadyumu (New York / New Jersey)

        Kubilay Kaan aslında kimin kurbanı? Bahis parasından çıkan çakarlı katilin portresi