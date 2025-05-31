Kostic'ten geleceğiyle ilgili açıklama!

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Konyaspor'u 2-1 yenen Feenrbahçe'nin oyuncularından Filip Kostic, geleceğiyle ilgili konuştu.

Filip Kostic, "Sezon sona erdi. Netice itibariyle bakarsak, gerçekten üzgünüz. Fenerbahçe'ye şampiyonluk için gelmiştim. Bu camianın, takımın bir parçası olduğum için mutlu hissediyorum kendimi. Fenerbahçe taraftarını görmek ve birlikte oynamak benim için harika hisler barındırdı. Onları da anlıyorum. Bizlerde de hayal kırıklığı var. Kaçan şampiyonluk nedeniyle" dedi.

GELECEK AÇIKLAMASI

"Umarım Fenerbahçe gelecek yıl şampiyon olur. Bunu hak ediyor. Fenerbahçe için en iyisini dilerim ve isterim." diyen Kostic'e yayıncı kuruluş muhabiri "Bu veda açıklaması mı?" diye sordu. 32 yaşındaki kanat oyuncusu "Şu anda zor karar vermesi bu anlamda. Şu anda bunun kararını veremem. Juventus'a dönüp iki hafta içinde Dünya Kupası'nda oynayacağım. Bu kulübün parçası olduğum için kendimi iyi ve mutlu hissettim.