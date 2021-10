"YUVAMI KOURTNEY'İN KARDEŞİ YIKTI!"



Shoanna Moakler, işi bir adım daha ileri götürüp, Travis Barker'dan boşanmasına neden olarak da Kourtney Kardashian'ın kardeşi Kim'i göstermişti. İleri sürülenlere göre; Kim Kardashian ile Travis Barker, 2000'lerin başında tanıştılar. O sırada Kim Kardashian bugünkü kadar tanınmıyordu ve Paris Hilton'un asistanlığını yapıyordu. Barker, 2015 yılında yayınlanan 'Can I Say: Living Large, Cheating Death, and Drums, Drums, Drums' adlı kitabında Kim Kardashian'dan hoşlandığını ama onunla aralarında herhangi bir şey geçmediğini anlatmıştı.