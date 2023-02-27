Kovid-19 laboratuvardan mı yayıldı? ABD istihbaratından rapor!

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Kovid-19 salgınına neden olan virüsün laboratuvardan yayılıp yayılmadığı sorusunun "kesin bir cevabı" olmadığını söyledi.

Sullivan, istihbarat topluluğunda bu konuda değişik görüşler olduğunu, ancak emin olacak kadar yeterli bilgi bulunmadığını belirtti.

Başkan Joe Biden’ın, istihbarat birimlerini bu sorunun temeline inmek için defalarca yönlendirdiğini kaydeden Sullivan, "Daha fazla bilgi edinirsek, bunu Kongre ve Amerikan halkıyla paylaşacağız. Ancak şu anda istihbarat camiasından bu soruya dair 'kesin bir cevap' çıkmış değil." dedi.