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Köy evinin küçük bir odasına kocaman bir koroyu sığdırdı
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Köy evine sığdırdığı koro 3 konser verdi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Korosu Ses Sanatçısı Selahattin Yalçınkaya, doğup büyüdüğü köy evinin küçük bir odasına dev bir koro sığdırdı. Banazı Kültür Sanat Derneği Türk Müziği Korosunu kuran Yalçınkaya, sanatını daha geniş kitlelere yaymak için çalışıyor.

15.09.2018 - 12:55 | Güncelleme:

Ferdi Durdu'nun haberine göre; Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Korosu Ses Sanatçısı Selahattin Yalçınkaya, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Banazı Mahallesi'nde bulunan evini kültür ve sanat için kullanmaya karar verdi. Kısa sürede fikrini hayata geçiren Yalçınkaya, doğup büyüdüğü köy evinin küçük bir odasına kocaman bir koroyu sığdırdı. Banazı Kültür Sanat Derneği Türk Müziği Korosu evin odasında 3 konser verirken, yeni konserler için de provalar devam ediyor. Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürü Çetin Şişman ve İnönü Üniversitesi Öğretim Görevlisi Yusuf Dumlupınar'ın da destek verdiği koro, amatör bir ruhla profesyonel bir iş çıkarıyor.

"BİR KONSER DAHA YAPACAĞIZ"

Ses Sanatçısı Selahattin Yalçınkaya, "Asli görevimizin yanında kültür ve sanatımızı özellikle gençlerimize sevdirmek, onlara doğru ve düzgün bir şekilde aktarmayı misyon olarak görüyorum. Doğup büyüdüğüm evi kültür ve sanat derneğinin bir parçası yapmak istedim. Çok isabetli bir karar olduğunu düşünüyorum. Gelen arkadaşlarımız burada Türk musikisi ile halk ve sanat müziği hakkında çok güzel çalışmalar yapıyor. Çok değerli saz ve ses elemanlarımız var. Eldeki mevcut imkanları kullanarak kendi kültür ve sanatımızı gelecek kuşaklara aktarmak istiyoruz. Bir iki ay içerisinde bir konser daha düşünüyoruz" diye konuştu.



"MÜZİKLE DE ÖN PLANDA OLMALI"

Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürü Çetin Şişman ise derneğin 2017 yılında kurulduğu belirterek, "Şef Selahattin Yalçınkaya'nın önderliğinde güzel çalışmalar yapılıyor. Bizlerde Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü olarak elimizden geldiğinde bu faaliyetlere katkı sunmaya çalışıyoruz. Banazı'nın üzümüyle, güreşçileriyle ön planda olması mutlaka önemlidir ama biz artık müziğiyle de katkı sağlamasını istiyoruz" dedi.

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