        Kozan'da emeklilere özel "kıraathane" | Son dakika haberleri

        Kozan Belediyesi'nden emeklilere özel "kıraathane"

        Adana'nın Kozan Belediyesi, emekli vatandaşların sosyal yaşamını desteklemek amacıyla "Emekliler Kıraathanesi" projesinin hayata geçirdi. Belediye Başkanı Mustafa Atlı, "Millet Bahçemizde yapımına başladığımız Emekliler Kıraathanesi ile emekli hemşerilerimize sıcak bir çay eşliğinde samimi sohbetlerin yapılacağı güzel bir buluşma noktası kazandırıyoruz. Büyüklerimizin huzuru ve duası bizim için çok kıymetli" dedi

        Giriş: 05.03.2026 - 14:03
        Kozan'da emeklilere özel "kıraathane"

        Adana'nın Kozan ilçesinde emekli vatandaşların sosyal yaşamını desteklemek amacıyla planlanan "Emekliler Kıraathanesi" projesinin yapımına başlandı. Millet Bahçesi'nin doğal atmosferi içerisinde yapılacak Emekliler Kıraathanesi'nde dama ve tavla gibi geleneksel oyun alanlarının da yer alacağı belirtildi.

        Projeye ilişkin açıklamada bulunan Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı, emeklilerin toplumun en kıymetli değerleri olduğunu belirterek sosyal yaşamlarını destekleyen projelere önem verdiklerini söyledi.

        Başkan Atlı, "Büyüklerimizin rahat edeceği, dostlarıyla bir araya gelip sohbet edebileceği bir ortam oluşturmak istiyoruz. Millet Bahçemizde yapımına başladığımız Emekliler Kıraathanesi ile emekli hemşerilerimize sıcak bir çay eşliğinde samimi sohbetlerin yapılacağı güzel bir buluşma noktası kazandırıyoruz. Büyüklerimizin huzuru ve duası bizim için çok kıymetli" dedi.

