        Kozan'da tabancayla vurulan kişi kurtarılamadı | Son dakika haberleri

        Kozan'da tabancayla vurulan kişi kurtarılamadı

        Adana Kozan'da çıkan tartışma sonucu tabancayla vurulan kişi, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede öldü. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19 Mayıs 2026 - 01:55 Güncelleme:
        Tabancayla vurulan kişi kurtarılamadı

        Kozan ilçesinde 17 Mayıs'ta, Tavşantepe Mahallesi Bademkuyu Sokak'ta bir kişinin silahla vurulduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, darp sonucu yaralandığını ifade eden Emin Bozkurt'u (25) Kozan Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada yapılan muayenede, Emin Bozkurt'un sırtından tabancayla vurulduğu tespit edildi.

        AA'nın haberine göre, durumunun ağır olduğu belirlenen Emin Bozkurt, sevk edildiği Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

        4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Cinayetin ardından çalışma başlatan polis ekipleri, 4 şüphelinin Emin Bozkurt'un öldürülmesi olayına karıştığını tespit etti.

        Polis ekipleri şüpheliler A.E, S.E.K, A.E. ve C.E'yi operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü. Ekipler, olayda kullanıldığı değerlendirilen tabancayı da ele geçirdi.

