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KPSS 2020/13 yerleştirme sonuçları açıklandı! KPSS 2020/13 yerleştirme sonuçları sorgulama

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı KPSS-2020/13 Karayolları Genel Müdürlüğünün sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu. KPSS 2020/13 yerleştirme sonuçları nasıl öğrenilir? KPSS 2020/13 yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı...

KPSS 2020/13 yerleştirme sonuçları açıklandı! KPSS 2020/13 yerleştirme sonuçları sorgulama

ÖSYM, resmi internet sitesi üzerinden yayınladığı duyuruyla KPSS-2020/13 Karayolları Genel Müdürlüğünün Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçlarının açıklandığının haberini verdi. Geçtiğimiz hafta tamamlanan KPSS 2022/13 tercih sonuçları nasıl öğrenilir? İşte KPSS 2020/13 yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı...

KPSS 2020/13 YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI...

ÖSYM internet sitesi üzerinden yapılan duyuru şöyle:

"DUYURU
(20 Ekim 2020)

KPSS-2020/13 Karayolları Genel Müdürlüğünün Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı.

07 - 12 Ekim 2020 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2020/13 Karayolları Genel Müdürlüğünün sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 20 Ekim 2020 tarihinde 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler. Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

KPSS 2020/13 YERLEŞTİRME SONUÇLARI SORGULAMA

KPSS 2020/13 YERLEŞTİRME SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS 2020/13 YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI VE BAŞVURU

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme bilgileri, yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin internet sayfasından adaylara ve kamuoyuna
açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından ilgili kuruma elektronik ortamda verilecektir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Sözleşmeli pozisyonlara yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildiği kuruma başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini yerleştirildiği kurumdan öğreneceklerdir.

KPSS 2020/13 ATAMALAR NASIL OLACAK?

ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, yerleştirildikleri sözleşmeli personel pozisyonlarına Karayolları Genel Müdürlüğü
tarafından hizmet sözleşmesi hazırlanmak suretiyle doğrudan atanacaklardır. Yerleştirildikleri halde atama için
öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildiği kuruma teslim etmeyen adayların
atamaları yapılmayacaktır.

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