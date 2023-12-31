KPSS 2023/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖSYM tarafından yayınlanan takvime göre; KPSS-2023/2 tercihleri 20 - 27 Aralık tarihleri arasında tamamlandı. Belirtilen tarihler arasında tercihlerini yapan memur adayları, KPSS 2023/2 tercih yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. Bilindiği gibi KPSS yerleştirme sonuçları genellikle, tercih dönemi bittikten 10 gün sonra açıklanmaktadır. İşte KPSS 2023/2 tercih yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih...
KPSS 2023/2 tercih yerleştirme sonuçlarında heyecanlı bekleyiş sürüyor. 27 Aralık tarihine kadar tercihlerini yapan adaylar, yerleştirme sonuçları için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden (ÖSYM) gelecek son dakika açıklamalarını beklemeye başladı. Peki, "KPSS 2023/2 tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" İşte KPSS 2023/2 tercih sonucu sorgulama ekranı...
KPSS-2023/2 TERCİHLERİ SONA ERDİ!
KPSS-2023/2 tercihleri için sistem 20 Aralık, saat 10.00'dan itibaren açıldı ve son tercihler 27 Aralık saat 23.59'da sona erdi.
KPSS 2023/2 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
20-27 Aralık tarihleri arasında alınan KPSS 2023/2 tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
Sonuçların tercih dönemi bittikten 10 gün sonra açıklanması bekleniyor.