KPSS 2023/2 tercih yerleştirme sonuçları sorgulama: KPSS 2023/2 tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KPSS 2023/2 tercih yerleştirme sonuçları sorgulama: KPSS 2023/2 tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

1 Şurada Paylaş!









KPSS 2023/2 tercih yerleştirme sonuçlarında heyecanlı bekleyiş sürüyor. 27 Aralık tarihine kadar tercihlerini yapan adaylar, yerleştirme sonuçları için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden (ÖSYM) gelecek son dakika açıklamalarını beklemeye başladı. Peki, "KPSS 2023/2 tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" İşte KPSS 2023/2 tercih sonucu sorgulama ekranı...