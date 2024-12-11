KPSS 2024/7 tercih sonuçları açıklandı! ÖSYM KPSS 2024/7 tercih yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı tıkla-öğren
Kentsel Dönüşüm Başkanlığı sözleşmeli personel alımı tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. ÖSYM tarafından yayımlanan KPSS 2024/7 yerleştirme kılavuzuna göre, başvuruları 27 Kasım-3 Aralık tarihleri arasında tamamlanan Kentsel Dönüşüm Başkanlığı personel alımı tercih sonuçları açıklandı. Peki, ÖSYM KPSS 2024/7 tercih sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, KPSS 2024/7 tercih sonuçları sorgulama ekranı sonuc.osym.gov.tr...
KPSS 2024/7 tercih sonuçları için geri sayım sona erdi. Başvuruları 27 Kasım-3 Aralık 2024 tarihleri arasında alınan Kentsel Dönüşüm Başkanlığı sözleşmeli personel alımı yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. Başvuruda bulunan adaylar, ''KPSS 2024/7 tercih sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. KPSS 2024/7 tercih sonuçları ÖSYM sonuç sistemi üzerinden öğrenilebilecek. İşte, 2024 Kentsel Dönüşüm Başkanlığı personel alımı sonuçları sorgulama ekranı...
KENTSEL DÖNÜŞÜM BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI TERCİH İŞLEMLERİ SONA ERDİ!
Kentsel Dönüşüm Başkanlığı sözleşmeli personel alımı tercih süreci tamamlandı.
Adaylar tercihlerini, ÖSYM tarafından yayınlanan KPSS-2024/7 tercih kılavuzunda belirtildiği gibi 27 Kasım-3 Aralık 2024 tarihleri arasında gerçekleştirdi.
KPSS 2024/7 TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI
KPSS-2024/7 tercih sonuçları açıklandı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), KPSS-2024/7 Kentsel Dönüşüm Başkanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme işlemlerinin tamamlandığını duyurdu.
ÖSYM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
‘’27 Kasım-3 Aralık 2024 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2024/7 Kentsel Dönüşüm Başkanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 11 Aralık 2024 tarihinde saat 11.15'ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.’’
KPSS 2024/7 TERCİH SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Tercih sonuçları ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle öğreniliyor.
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