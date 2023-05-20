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KPSS lisans başvuruları başladı! 2023 KPSS lisans başvurusu nasıl, nereden yapılır?

16 Mayıs Salı itibarıyla Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) lisans oturumu başvuruları başladı. Milyonlarca sınav katılımcısı KPSS başvuru süreci ve ücretine ilişkin ayrıntıları araştırıyor. KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT oturumlarına katılacak kişiler için son başvuru tarihleri ile güncel ücret bilgisini haberimizde paylaştık. İşte "2023 KPSS lisans başvurusu nasıl, nereden yapılır?" sorularının yanıtları...

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  • KPSS BAŞVURU ekranı 2023: KPSS lisans başvuruları nasıl yapılır, son tarih ne zaman ve başvuru ücreti ne kadar?

    KPSS lisans başvurularının başlamasıyla birlikte gözler KPSS başvuru ücreti ve başvuru sürecine ilişkin ayrıntılara çevrildi. ÖSYM duyurusu ile adayların başvuru işlemlerini ÖSYM AİS üzerinden tamamlayabileceği belirtildi. Peki, KPSS lisans başvuruları nasıl yapılır, son tarih ne zaman ve başvuru ücreti ne kadar? İşte detaylar...
  • KPSS BAŞVURU ekranı 2023: KPSS lisans başvuruları nasıl yapılır, son tarih ne zaman ve başvuru ücreti ne kadar?

    KPSS BAŞVURULARI BAŞLADI!

    Lisans mezunu öğrencilerin katılacağı Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri-Alan Bilgisi ve ÖABT sınav başvuruları 16-29 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Adaylar başvuru işlemlerini ÖSYM AİS üzerinden tamamlayacak.
  • KPSS BAŞVURU ekranı 2023: KPSS lisans başvuruları nasıl yapılır, son tarih ne zaman ve başvuru ücreti ne kadar?

    2023 LİSANS KPSS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecekler.

    Başvuruların tamamlanması için sınav ücretinin yatırılması gerekiyor. KPSS sınav ücreti anlaşmalı bankaların ATM'leri, banka şubeleri ve internet bankacılığı yöntemiyle ödenebiliyor.

    Dileyen adaylar ise ÖSYM'nin kendi ödeme sistemi olan e-Ödemeler bölümün banka/ kredi kartıyla ödemelerini gerçekleştirebilir.

    KPSS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
  • KPSS BAŞVURU ekranı 2023: KPSS lisans başvuruları nasıl yapılır, son tarih ne zaman ve başvuru ücreti ne kadar?

    KPSS LİSANS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR? 

    Adaylar, KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek, Eğitim Bilimleri her bir oturum için 150 TL,

    Alan Bilgisi her bir oturum için 100 TL,

    ÖABT Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi için 150 TL başvuru ücreti ödeyecek.

    2023 KPSS NE ZAMAN?

    - Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 23 Temmuz'da,

    - Alan Bilgisi 1. gün oturumları 29 Temmuz'da, 2. gün oturumları 30 Temmuz'da yapılacak.

    - KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 6 Ağustos'ta düzenlenecek.

    - KPSS sonuçları ise 25 Ağustos'ta duyurulacak.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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