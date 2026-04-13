Canlı
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        KPSS başvuru takvimi: ÖSYM 2026 KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim, DHBT başvuruları ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor, sınav tarihleri ne zaman?

        KPSS başvuru tarihleri, adayların gündemindeki öncelikli konular arasında yer alıyor. 2026 yılında ÖSYM tarafından yapılacak sınav, lisans, ön lisans, ortaöğretim ve DHBT oturumları olmak üzere dört ayrı bölümde gerçekleştirilecek. Sınava katılacak binlerce aday, ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimini yakından takip ediyor. Peki, 2026 KPSS başvuru süreci hangi tarihte başlayacak? İşte cevabı haberimizde...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Nisan 2026 - 12:34 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) başvuru tarihleri, adaylar tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. 2026 yılında ÖSYM tarafından düzenlenecek sınav; lisans, ön lisans, ortaöğretim ve DHBT olmak üzere dört ayrı oturumda gerçekleştirilecek. Sınava girmeyi planlayan binlerce aday, başvuru sürecini kaçırmamak için ÖSYM’nin açıkladığı sınav takvimini dikkatle inceliyor. Peki, 2026 KPSS başvuruları ne zaman başlayacak ve sınavlar hangi tarihlerde yapılacak? İşte merak edilen tüm detaylar…

        2

        KPSS LİSANS SINAV VE BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

        2026 KPSS Lisans Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumu, 6 Eylül 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. Adaylar başvurularını 1-13 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapabilecek.

        Alan Bilgisi sınavları ise 12 ve 13 Eylül 2026 tarihlerinde uygulanacak. Sınav sonuçlarının açıklanması ise 7 Ekim 2026 tarihinde yapılacak.

        3

        KPSS ÖN LİSANS SINAV VE BAŞVURULARI NE ZAMAN?

        2026 KPSS Ön Lisans oturumu, 4 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek. Adaylar sınav başvurularını 29 Temmuz - 10 Ağustos 2026 tarihleri arasında tamamlayabilecek.

        Sınav sonuçları ise 30 Ekim 2026 tarihinde ilan edilecek.

        4

        KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV VE BAŞVURU TARİHLERİ

        2026 KPSS Ortaöğretim oturumu, 25 Ekim 2026 Pazar günü yapılacak. Adaylar sınav başvurularını 27 Ağustos - 8 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirebilecek.

        Sınav sonuçları ise 19 Kasım 2026 tarihinde açıklanacak.

        5

        KPSS DHBT SINAV VE BAŞVURU TARİHLERİ

        Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) oturumu 1 Kasım 2026 tarihinde yapılacak

        Başvurular 22–30 Eylül 2026 tarihleri arasında alınacak.

        DHBT sonuçları ise 25 Kasım 2026 tarihinde erişime açılacak.

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
