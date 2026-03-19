        KPSS başvuruları ne zaman başlıyor? 2026 KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim, DHBT sınavları ne zaman?

        2026 yılında gerçekleştirilecek Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) için başvuru ve sınav takvimi adayların araştırdığı konular arasında yer alıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından organize edilen KPSS; lisans, ön lisans, ortaöğretim ve Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) olmak üzere dört farklı oturum şeklinde uygulanacak. Peki, 2026 KPSS başvuruları ne zaman başlayacak, sınavlar hangi tarihlerde yapılacak? İşte tüm detaylar…

        Giriş: 19.03.2026 - 14:48
        2026 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) için geri sayım başlarken, adaylar başvuru ve sınav tarihleriyle ilgili araştırmalarını hızlandırdı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından her yıl belirli takvim doğrultusunda düzenlenen sınav; lisans, ön lisans, ortaöğretim ve Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) oturumlarıyla gerçekleşiyor. Bu kapsamda “2026 KPSS başvuruları ne zaman alınacak, sınavlar hangi tarihlerde gerçekleştirilecek?” sorularına cevap aranıyor. İşte ayrıntılar haberimizde…

        KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV TAKVİMİ

        2026-KPSS Ortaöğretim sınavı 25 Ekim 2026 Pazar günü yapılacak.

        Başvurular 27 Ağustos – 8 Eylül 2026 tarihleri arasında alınacak.

        Sınav sonuçları ise 19 Kasım 2026 tarihinde yayınlanacak.

        KPSS LİSANS SINAV TAKVİMİ

        2026-KPSS Lisans Genel Yetenek- Genel Kültür sınavı 6 Eylül 2026 Pazar günü gerçekleşecek.

        Sınav başvurularını 1- 13 Temmuz 2026 tarihleri arasında tamamlayacak.

        Alan Bilgisi oturumları 12- 13 Eylül 2026 tarihlerinde yapılacak.

        KPSS Lisans sınav sonuçları ise 7 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak.

        KPSS ÖN LİSANS SINAV TAKVİMİ

        2026-KPSS Ön Lisans sınavı 4 Ekim 2026 Pazar günü gerçekleşecek.

        Başvurular 29 Temmuz -10 Ağustos 2026 tarihleri arasında alınacak.

        Sınav sonuçları ise 30 Ekim 2026 tarihinde erişime açılacak.

        KPSS DHBT SINAV TAKVİMİ

        2026-Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) oturumu 1 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

        Başvurular 22–30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapılacak.

        KPSS DHBT sınav sonuçları ise 25 Kasım 2026 tarihinde açıklanacak.

