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KPSS Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sözleşmeli personel alımı tercihleri başladı! ÖSYM KPSS tercihleri

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sözleşmeli personel alımı için KPSS tercihleri başladı. ÖSYM, KPSS-2019/8 Çevre ve Şehircilik Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme yapmak için adaylardan tercih alacak. KPSS tercihleri için son gün 25 Aralık...

kpss tercihleri

KPSS-2019/8 tercih kılavuzu ÖSYM tarafından duyuruldu. Bu tercihlerde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sözleşmeli pozisyonlarına alımlar olacak. Adaylar uzun süredir bu tercih kılavuzunun yayınlanmasını bekliyordu. İşte ÖSYM'den gelen KPSS tercih duyurusu...

ÖSYM'den alınan bilgilere göre, 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı KPSS-2019/8 Tercih Kılavuzuna saat 10.00'dan itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebilecekler.

Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2019/8 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmekte.

KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Adaylar, tercihlerini 18-25 Aralık 2019 tarihleri arasında ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 25 Aralık 2019 saat 23.59'a kadar yapabilecekler.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı KPSS-2019/8 Tercih Kılavuzu

 

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