KPSS lisans alan bilgisi sınavı 28 - 29 temmuz tarihlerinde ÖSYM tarafından gerçekleştirilmişti. KPSS lisana alan bilgisi sınavı ilk oturumuna Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri mezunları girereken, ikinci oturuma Hukuk, İktisat, Maliye mezunlarıü, 3. oturuma ise İşletme, Muhasebe, İstatistik mezunları girdi. İşte adayların verdikleri cevapları karşılaştırarak puanlarını tahmin etmeleri için KPSS alan bilgisi sınavı soru ve cevapları...

KPSS ALAN BİLGİSİ SINAVI SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI

ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"28-29 Temmuz 2018 tarihlerinde uygulanan 2018-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. Oturum, 2. Oturum ve 3. Oturum Temel Soru Kitapçıklarına, sınava başvuran adayların sınav sorularını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden 31Temmuz 2018 tarihinde saat 11.00’den itibaren erişilebilir. Sınava başvuran adaylar, 10 gün süreyle ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile soruların tamamına ulaşabilir. Sorular, Temel Soru Kitapçığı dizilimindedir.

2018-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. Oturum, 2. Oturum ve 3. Oturum Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları (% 10) aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Merkezimiz tarafından yapılan sınavlarda okuyucu yardımı alan görme engelli adaylara; şekil, grafik, tablo, resim gibi görsel verilerin yer aldığı sorular ile karmaşık ifade içeren sorular sorulmamaktadır.

2018-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) sınavında, yardımcılı görme engelli adaylara sorulmayan sorular, (% 10)'luk testlerde bulunmamaktadır..

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz."

KPSS ALAN BİLGİSİ SINAVI SORU VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYIN

KPSS LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2018

Devlet kurumlarında memur olarak görev almak isteyen adayların katılım sağladığı Lisans KPSS'nin sonuçları iple çekiliyor. Sonuçlarını öğrenerek atama bekleyecek olan adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi heyecanla beklemeye başladı. ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimine göre, 2018 Lisans KPSS sonuçları 31 Ağustos 2018 tarihinde erişime açılacak.

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