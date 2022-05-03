KPSS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

KPSS 2022 başvuru ücreti, ÖSYM tarafından yayımlanacak olan KPSS sınav kılavuzu ile netlik kazanacak. Geçtiğimiz yıllarda Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu - Eğitim Bilimleri Oturumu için ayrı ayrı 90 TL, KPSS Alan Bilgisi Sınavlarında her bir oturum için 65,00 TL, ÖABT için ise 90 TL sınav ücreti ödenmiştir.