Binlerce adayın heyecanla beklediği KPSS takvimi belli oldu. ÖSYM tarafından açıklanan 2025 sınav takvimine göre, bu yıl sadece lisans düzeyindeki oturumlar gerçekleştirilecek. Ön lisans ve ortaöğretim mezunları için düzenlenen sınavlar ise yalnızca çift yıllarda yapıldığı için bu yıl takvimde yer almadı. İşte sınav sürecine dair merak edilenler...