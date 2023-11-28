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        Haberler Gündem KPSS ne zaman yapılacak? ÖSYM ile 2024 lisans, önlisans, ortaöğretim KPSS başvuru ve sınav tarihleri belli oldu

        KPSS ne zaman? ÖSYM sınav takvimi ile 2024 KPSS başvuru ve sınav tarihleri

        KPSS başvuru ve sınav tarihleri gündemdeki yerini aldı. KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim tarihleri ÖSYM sınav takvimi ile belli oldu. Sınava katılım sağlayacak adayların gözleri "2024 KPSS ne zaman?" sorusuna çevrildi. İşte ÖSYM sınav takvimi ile 2024 KPSS tarihi hakkında detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.11.2023 - 17:23 Güncelleme: 28.11.2023 - 17:23
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        1

        Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) başvuru ve sınav tarihleri araştırılıyor. Memur olma hayaliyle sınava katılacak olan adaylar çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Her yıl binlerce kişinin katılım sağladığı KPSS oturumlarının ne zaman gerçekleştirileceği merak konusu oldu. Peki, 2024 KPSS ne zaman? İşte, lisans, önlisans, ortaöğretim KPSS başvuru ve sınav tarihleri...

        2

        2024 KPSS LİSANS NE ZAMAN?

        ÖSYM'nin 2024 sınav takvimi belli oldu. Buna göre, 2024 KPSS lisans oturumu (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) 14 Temmuz 2024 tarihinde; KPSS lisans (Alan Bilgisi) 1. gün oturumu 20 Temmuz tarihinde, KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 2. gün oturumu 21 Temmuz tarihinde; KPSS Lisans (Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi) ÖABT ise 8 Ağustos tarihinde yapılacak.

        3

        KPSS ÖN LİSANS SINAVI NE ZAMAN?

        KPSS'nin ön lisans oturumu 1 Eylül tarihinde yapılacak; bu sınava ilişkin başvurular ise 13 Haziran ile 2 Temmuz 2024 tarihleri arasında alınacak.

        KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?

        KPSS'nin ortaöğretim sınavı ise 15 Eylül tarihinde yapılacak; bu sınava ilişkin başvurular ise 18 Temmuz ile 30 Temmuz 2024 tarihleri arasında alınacak.

        Bu sınavlara ilişkin başvurular ise 3 Mayıs ile 15 Mayıs 2024 tarihleri arasında alınacak.

        4

        KPSS DHBT SINAVI NE ZAMAN?

        KPSS'nin Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) oturumu 22 Eylül tarihinde yapılacak; bu sınava ilişkin başvurular ise 9 Ağustos ile 15 Ağustos tarihleri arasında alınacak.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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