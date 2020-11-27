KPSS Ön Lisans tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak? Kamu personeli adayları heyecan ve merak içerisinde ÖSYM'den yapılacak açıklamayı beklerken ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'den son dakika açıklaması geldi. Peki, kamu personeli adaylarının merak ve heyecanla beklediği KPSS Ön Lisans tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak? İşte, KPSS Ön Lisans tercihleri ile ilgili merak edilen detaylar...

KPSS ÖN LİSANS TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Bilindiği üzere geçtiğimiz gün KPSS Ön Lisans sonuçları açıklanmıştı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, ise bugün yaptığı açıklamada, "2020-KPSS Ön Lisans branş bazında sıralamaları 30 Kasım Pazartesi günü açıklayacağız. Sağlık Bakanlığının 12 bin sözleşmeli pozisyonuna tercihleri ise 1-7 Aralık tarihleri arasında alacağız." dedi.

Buna göre branş dağılımlarının yayınlanması aynı zamanda da kılavuzun yayınlanması anlamına geldiği için KPSS Ön Lisans Tercih Kılavuzu'nun 30 Kasım Pazartesi günü yayınlanacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Öte yandan tercihlerin de aynı gün ÖSYM Aday İşlemleri Sayfası AİS üzerinden başlaması bekleniyor.