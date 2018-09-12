2018 KPSS Önlisans başvuru işlemleri için son şans. ÖSYM'nin belirlediği takvime göre, KPSS Önlisans başvuruları bugün sona eriyor. Üniversitelerin ön lisans (2 yıllık) bölümlerinden mezun olanların katılım sağlayabileceği KPSS Önlisans sınavı için geri sayım başladı. Peki, KPSS Önlisans başvuru nasıl yapılır? KPSS Önlisans sınavı ne zaman yapılacak?

KPSS ÖNLİSANS BAŞVURU NASIL YAPILIR?

28 Ağustos'ta başlayan başvurular 12 Eylül yani bugün saat 23.59'a kadar yapılabilecek.

Sınava , ön lisans programlarından mezun olanlar ile sınava başvuru sırasında mezun durumda olmayan ancak, sınavın geçerlik süresi (iki yıl) içinde ön lisans düzeyinde mezun olabilecek durumda olan adaylar başvurabilecek. Adaylar, başvurularını bireysel olarak internet aracılığıyla https://ais.osym.gov.tr yapabilecekler. Adaylar, başvuru bilgileri sisteme kaydedildikten sonra sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklar.

KPSS ÖNLİSANS ÇIKMIŞ SORULAR

2016 KPSS ÖNLİSANS SORU VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYIN

2014 KPSS ÖNLİSANS SORU VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYIN

2012 KPSS ÖNLİSANS SORU VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYIN

2010 KPSS ÖNLİSANS SORU VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYIN

2008 KPSS ÖNLİSANS SORU VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYIN

2006 KPSS ÖNLİSANS SORU VE CEVAP ANAHTARI İÇİN TIKLAYIN

BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR? HANGİ BANKALARA YATIRILACAK?

KPSS Ön lisans başvuru ücreti 60 TL olup aşağıdaki bankalara yatırılacak.

* Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

* Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet ban kacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

* Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

* Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvu racak adaylar hariç)

* Türk Ekonomi Bankası’nın tüm şubeleri ve i nternet bankacılığı

* Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

* ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

* Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

* Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)

Sınav ücreti, ÖSYM’nin internet sayfasında e - İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka ka rtı ile de yatırılabilecek.

SINAV NE ZAMAN, NASIL OLACAK?

Sınav 4 Kasım 2018 tarihinde yapılacak. Sınavda adaylara Genel Yetenek ve Genel Kültür Testleri uygulanacak. Sınavın süresi 130 dakika olacak. Testler adaylara bir kitapçık halinde verilecek ve bir cevap kağıdı kullanılacak.

Bu sınavın sonuçları ise 29 Kasım'da adayların erişimine açılacak.

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