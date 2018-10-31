KPSS Önlisans sınavı için geri sayım sürerken adaylar sınav giriş yerlerini merak ediyorlar. ÖSYM, 2018 KPSS Önlisans sınavını 4 Kasım tarihinde uygulayacak. Sınavda toplam süre 130 dakika olup Genel Yetenek ve Genel Kültür Testleri uygulanacak. Memuriyet hayali kuran adaylar T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile https://ais.osym.gov.tr adresinden KPSS Önlisans sınav yerlerini öğrenebilecek. Peki, 4 Kasım'da gerçekleştirilecek KPSS Önlisans sınavı hakkında merak edilenler neler? İşte, KPSS Önlisans sınavına dair tüm detaylar...

KPSS ÖNLİSANS SINAVI NE ZAMAN?

2018-KPSS Ön Lisans Sınavı, 4 Kasım 2018 tarihinde ön lisans düzeyinde yapılacaktır. Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) bünyesinde din hizmetlerinde görev alacak personelin atanmasında kullanılacak puanların hesaplanmasında, KPSS Genel Yetenek ve Genel Kültür Testleri sonuçları kullanılacaktır. Bu nedenle, Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenler, KPSS’ye ve 9 Aralık 2018 tarihinde yapılacak Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testine (DHBT) katılmak zorundadır. Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak amacıyla sınava girecek adayların, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan duyuruları, sınava başvuru yapmadan önce dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

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KPSS ÖNLİSANS SINAVI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, Kamu Personel Seçme Sınav sonuçları 29 Kasım 2018'de adayların erişimine açılacak ve resmi siteden duyurulacak. Sonuçlar adaylara posta yoluyla iletilmeyecekve SMS gönderilmeyecek.

KPSS A VE B GRUBU KADROLAR

A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,

B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin eki listelerde yer alan, genel ve katma bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.

SINAVDA ADAYLARIN DİKKAT ETMESİ GEREKEN BELGELER

ÖSYM, sınava girecek adayların yanında bulundurması gerekne belgeleri açıkladı. Nüfus cüzdanı, süresi geçmeyen pasaport, aday asker ise asker kimlik belgesi yanında bulundurması gerekmektedir. Aday, kmlik belgesinin fotokopisi ile gelirse, sınava alnımayacak, sınavı kabul edilmeyecek.

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