2018 KPSS Önlisans sonuçları bugün açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca, 2018-Kamu Personel Seçme Sınavı ön lisans düzeyi sonuçları için ÖSYM daha önceden tarihi 29 Kasım olarak belirlemişti. Adaylar bugün sürpriz ile karşılaştı. ÖSYM, KPSS Önlisans sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

KPSS ÖNLİSANS SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?

ÖSYM'dan yapılan açıklamaya göre; "4 Kasım 2018 tarihinde gerçekleştirilen 2018-KPSS Ön Lisans değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 28 Kasım 2018 tarihinde saat 10.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilir. " denildi.

KPSS SONUÇ SORGULAMA

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