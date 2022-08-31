KPSS ortaöğretim başvurularına kısa bir süre kala Personel Seçme Sınavı (2022-KPSS Ortaöğretim) başvuru işlemleri günün en çok sorgulama yapılan konuları arasında yer alıyor. KPSS başvuru ücretleri merak edilirken diğer yandan "KPSS başvuruları nasıl ve nereden yapılır?" sorusu yanıtını arıyor. İşte KPSS ortaöğretim başvuru tarihi hakkında merak edilen soruların yanıtı...