Lise mezunu kamu personeli adayları, KPSS Ortaöğretim sınavı için gün saymaya başladı. Baştan belirtelim KPSS Ortaöğretim başvuru tarihi geçti. Ancak, başvuruyu kaçıran kamu personeli adayları, geç başvuru tarihi içerisinde sınav başvurularını yapabilecekler. İşte, ÖSYM tarafından ilan edilen KPSS Ortaöğretim geç başvuru tarihleri...

KPSS ORTAÖĞRETİM - LİSE GEÇ BAŞVURU TARİHLERİ

KPSS Ortaöğretim - Lise sınavının başvuru tarihleri geride kaldı. Ancak ÖSYM lise mezunu memur adaylarının merakla beklediği KPSS Ortaöğretim - Lise sınavının geç başvuru tarihlerini resmi internet sitesinden ilan etti.

KPSS Ortaöğrerim - Lise geç başvuru son tarihi: 01.08.2018 - Saat 23:59

KPSS ORTAÖĞRETİM - LİSE SINAV TARİHİ

KPSS Ortaöğretim - Lise sınavının geç başvuru tarihi son tarihi ise 1 Ağustos saat 23.59'da sona erecek. KPSS Ortaöğretim - Lise sınav tarihi de belli oldu.

KPSS Ortaöğretim - Lise sınavı 7 Ekim 2018 günü saat 10.15'te yapılacak. Sınav yerleri ise ÖSYM'nin ilanın ardından sınava girecekler tarafından ÖSYM Aday İşlemleri Sayfası'ndan sınava girecek adaylar tarfından görülebilecek.

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