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KPSS Ortaöğretim sınav yeri sorgula! 2018 KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman? (Lise sınavı)

KPSS Ortaöğretim sınavı için geri sayım sürüyor. KPSS Ortaöğretim sınavına girecek adaylar için ÖSYM sınav yerleri açıkladı. Peki KPSS Ortaöğretim (lise) sınavı ne zaman?

03.10.2018 - 10:48 | Güncelleme:

KPSS Ortaöğretim sınavı, lise mezunlarının kamu kurum ve kuruluşlarında memur olabilmek için girdiği sınav. 2018 KPSS ortaöğretim sınavı için ÖSYM adayların sınav giriş yerlerinin bulunduğu, sınav giriş belgelerini erişime açtı. İşte KPSS Ortaöğretim sınav yerlerine dair detaylar ve KPSS Ortaöğretim sınav tarihi...

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV YERLERİ BELLİ OLDU

ÖSYM, KPSS Ortaöğretim sınavına girecek adayların sınav yerlerini 27 Eylül itibariyle erişime açtı. KPSS Ortaöğretim sınav yerlerinin bulunduğu sınav giriş belgelerine ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 27 Eylül 2018 tarihinde saat 14.10'dan itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişiliyor.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV YERLERİ İÇİN TIKLAYIN

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?

Sınav yerlerinin açıklandığı 2018 KPSS Ortaöğretim sınavı tarihi: 7 Ekim 2018 Pazar günü adayların katılımıyla gerçekleşecek. ÖSYM'nin akademik takvimine göre, KPSS Ortaöğretim sınav sonuçlarının 8 Kasım 2018 Perşembe günü açıklanacak. 

2018 KPSS SINAV TARİHLERİ

2018 KPSS Önlisans

Sınav tarihi: 04 KASIM 2018

Sonuç açıklama tarihi: 29 KASIM 2018

2018 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT)

Sınav tarihi: 9 ARALIK 2018

Sonuç açıklama tarihi: 4 OCAK 2019

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