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KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman? 2018 KPSS sınav giriş yerleri sorgulama ÖSYM AİS!

KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman, 2018 KPSS sınav giriş yerleri sorgulama nasıl yapılır? gibi sorular memur adayları tarafından merak ediliyor. ÖSYM KPSS sınav giriş yerleri belgesini AİS üzerinden yayımladı. Sınava girecek adaylar içinde önemli bir duyuruda bulundu. Peki KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman?

05.10.2018 - 10:11 | Güncelleme:

  KPSS Ortaöğretim sınavına az bir zaman kala merak edilen sorularda artmaya başladı. KPSS Ortaöğretim sınavı ile birlikte adaylar memurluk şansını deneyecekler. Peki KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman, sınav giriş belgesi nasıl sorgulanır?

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?

2018-KPSS Ortaöğretim sınavı 07 Ekim 2018 tarihinde uygulanacak. Adaylar sınav giriş belgelerine ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden temin edecekler.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV GİRİŞ YERLERİ

2018-KPSS Ortaöğretim adaylarının dikkatine!

07 Ekim 2018 tarihinde yapılacak 2018-KPSS Ortaöğretim sınavına katılacak adaylardan, nüfus cüzdanı olmadığı veya nüfus cüzdanında T.C. Kimlik Numarası, soğuk damga veya fotoğraf bulunmadığı için sınava kabul edilemeyecek durumda olan adaylar için İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri sınav günü 07.00 - 10.00 saatleri arasında açık tutulacaktır.

Nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. Kimlik Numarası, soğuk damga veya fotoğrafı bulunmayan adayların, sınava katılabilmelerini sağlamak için sınav kurallarına uygun nüfus cüzdanı edinerek sınava girmeleri gerekmektedir. Bu kapsamda; kayıp veya değiştirme nedeniyle nüfus cüzdanı almak için nüfus müdürlüğüne başvuran adaylar, nüfus müdürlüğü personeli ile birlikte ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinde yer alan başvuru bilgilerine T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişeceklerdir.

Nüfus cüzdanı talep eden aday ile MERNİS veri tabanındaki kişi kaydı ve ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde başvuru bilgileri bulunan adayın kimlik bilgilerinin ve fotoğrafın karşılaştırılması sonucunda bilgilerin bire bir tutması, fotoğrafın aynı kişiye ait olduğunun tespiti ve müdürlük personeli tarafından sorulacak sorulara olumlu cevap verilmesi hâlinde ilgiliye nüfus cüzdanı tanzim edilecektir. Adayın, Aday İşlemleri Sisteminde yer alan başvuru bilgilerinin bir dökümü de Nüfus Cüzdanı Talep Belgesine eklenerek ilgilinin dosyasında saklanacaktır.

Bu amaçla Nüfus Müdürlüğü’ne giden adayın yanında, 2018-KPSS Ortaöğretim Sınava Giriş Belgesi ile 2 fotoğrafının olması işlemlerin daha kolay ve hızlı olmasını sağlayacaktır.

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