KPSS Ortaöğretim sınavı için adaylar hazırlık içinde. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) Ortaöğretim düzeyi için başvuru yapan adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini merak ederken bir yandan da sınavın tarihini araştırıyor. Peki, 2018 KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman? Lise KPSS sınav giriş yerleri sorgulama nasıl yapılır? İşte 2018 KPSS Ortaöğretim sınavının detayları...

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM'nin belirlediği takvime göre, 2018 KPSS Ortaöğretim sınavı 7 Ekim 2018 Pazar günü saat 10.15'te gerçekleştirilecek.

Bu sınavın sonuçları ise 8 Kasım 2018 tarihinde açıklanacak.

KPSS SINAV GİRİŞ YERLERİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

KPSS sınav giriş yerleri ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr/ internet adresi üzerinden T.C. Kimlik numarası ve şifreleri ile giriş yapılarak öğrenilebilecek.

KPSS SINAV GİRİŞ YERLERİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

2018 KPSS TARİHLERİ

2018 KPSS Ortaöğretim

Sınav tarihi: 7 EKİM 2018

Sonuç açıklama tarihi: 8 KASIM 2018

2018 KPSS Önlisans

Sınav tarihi: 04 KASIM 2018

Sonuç açıklama tarihi: 29 KASIM 2018

2018 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT)

Sınav tarihi: 9 ARALIK 2018

Sonuç açıklama tarihi: 4 OCAK 2019

KPSS NEDİR?

Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılmaktadır.

Yukarıda sözü edilen Yönetmeliğin 2. maddesinde, kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.

a) A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,

b) B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ