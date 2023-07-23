KPSS saat kaçta başlayacak? 2023 KPSS lisans sınavı başlangıç ve bitiş saati
KPSS saat kaçta başlayacak? A Grubu KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri sınavı bugün gerçekleşecek. Sınava girecek kamu personeli adayları ise merak içerisinde sınav başlangıç saatlerini merak ediyor. Peki, 2023 KPSS lisans Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri sınavı saat kaçta başlayıp saat kaçta bitecek? İşte merak edilen soruların cevabı...
KPSS 2023 lisnas sınavı için geri sayım başladı. Sınava girecek kamu personeli adayları ise A Grubu KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri sınavlarının başlangıç ve bitiş saatlerini merak ediyor. Peki, 2023 KPSS lisans sınavı ne zaman? İşte merak edilen sorunun cevabı...
2023 KPSS LİSANS SINAVI KAÇTA BAŞLIYOR VE BİTİYOR?
2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 23 Temmuz Pazar günü gerçekleşecek. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır. Sınav saat 10.15'te başlayacak ve sınav süresi 130 dakika olacak.
2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Eğitim Bilimleri oturumu ise 23 Temmuz pazar öğleden sonra yapılacak. Adaylar saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır. Sınav saat 14.45'te başlayacak ve sınav süresi ise 100 dakika olacak.
KPSS SINAV TAKVİMİ
2023-KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. ve 2. oturumu 29 Temmuz 2023 tarihlerinde,
2023-KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. oturumu 30 Temmuz 2023 tarihlerinde,
2023-ÖABT 6 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.