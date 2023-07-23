KPSS saat kaçta başlayacak? 2023 KPSS lisans sınavı başlangıç ve bitiş saati

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KPSS 2023 lisnas sınavı için geri sayım başladı. Sınava girecek kamu personeli adayları ise A Grubu KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri sınavlarının başlangıç ve bitiş saatlerini merak ediyor. Peki, 2023 KPSS lisans sınavı ne zaman? İşte merak edilen sorunun cevabı...