KPSS için geri sayım başladı. Milyonlarca memur adayı bugün KPSS sınavına girecek. ÖSYM KPSS için sınav süreleri ve detayları yayımladı. KPSS saat kaçta başlayacak, saat kaçta bitecek? Sınav kaç dakika sürecek? KPSS sınav giriş yerleri nasıl sorgulanır? İşte tüm soruların yanıtı...

KPSS SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, KAÇTA BİTECEK?

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı 14 Temmuz 2019 tarihinde saat 10.15 geçe başlayacak. Sınav 130 dakika sürecek.

KPSS Eğitim Bilimleri sınavı da saat 14.45 de başlayacak. Sınav 100 dakika sürecek.

KPSS SINAV GİRİŞ YERLERİ NASIL SORGULANIR?

14 Temmuz 2019 tarihinde uygulanacak olan 2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgelerini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile edinebileceklerdir.

NOT: 14 Temmuz 2019 tarihinde uygulanacak olan 2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavında adaylar (Genel Yetenek-Genel Kültür) oturumu için, saat 10.00’dan sonra (Eğitim Bilimleri) oturumu için ise 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

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KPSS İLE İLGİLİ ÖNEMLİ DETAYLAR

KPSS, 14 Temmuz 2019, 20 Temmuz 2019 ve 21 Temmuz 2019 tarihlerinde, sabah ve öğleden sonra uygulanacaktır. Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT),MEB öğretmen atamalarına katılacak öğretmen adayları için alanlarına bağlı olarak 28 Temmuz 2019 tarihinde yapılacaktır.

Sınav sonuçları, sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerlidir. Bu süreler içinde yeni bir sınavın yapılamaması durumunda, sınav sonuçları, bir sonraki sınavın sonucunun açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam eder.

2018-KPSS sonuçları sonuçların açıklandığı tarihten itibaren iki yıl geçerliliğini korumaktadır. 2018- KPSS’ye giren adaylardan A Grubu veya öğretmen kadrolarına başvurmak isteyenler, istedikleri takdirde puanlarını yükseltmek için 2019-KPSS'ye girebileceklerdir.

Adayların, Yönetmeliğin A Grubu olarak tanımladığı kadrolar için kamu kurum ve kuruluşlarına ve öğretmen kadroları için Millî Eğitim Bakanlığına başvurdukları tarihte, mezun durumda olmaları şarttır.

Yönetmelik kapsamına girmeyen yurt içindeki ve yurt dışındaki kurum ve kuruluşlar, istedikleri takdirde, amaçları doğrultusunda bu sınavın sonuçlarını kullanabilirler.

Başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran, aynı işlem için birden fazla ödeme yapan adayların ödedikleri ücretler iade edilmez. Adaylardan alınan sınav ücretleri gelecek dönemlere devredilmez.