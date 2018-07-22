KPSS yani Kamu Personeli Seçme Sınavı lisans mezunları için geldi çattı. Adaylar çalışmalarının sonucunda bugün girecekleri KPSS sınavında ter dökecek. Sınav öncesinde ÖSYM resmi Twitter hesabından adaylara son hatırlatmaları yaptı. Peki KPSS saat kaçta başlayacak? KPSS sınavı giriş belgesi nasıl alınır? Detaylar haberimizde.

KPSS SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

ÖSYM'nin belirlediği sınav takvimine göre, 2018 KPSS lisans sınavı 22 Temmuz Pazar günü yani bugün yapılacak. KPSS lisans sınavının birinci oturumu olan Genel Yetenek ve Genel Kültür sınavı saat 10.15'te başlayacak. Ancak saat 10.00'dan sonra sınav binalarına kimse alınmayacak. Aynı şekilde ikinci oturum olan Eğitim Bilimleri sınavında da saat 14.30'dan sonra sınav binalarına kimse alınmayacak. KPSS sınav sonuçlarının 31 Ağustos'ta açıklanması bekleniyor.

ÖSYM'DEN SON UYARI!

ÖSYM bugün resmi Twitter hesabından KPSS adayları için son bir uyarı yayımladı. Uyarıda, adayların saat konusunda dikkatli olmaları gerektiği belirtilirken, adayların sınava gelirken yanlarında sınava giriş belgesi ile geçerli kimlik belgesini bulundurmaları gerektiği hatırlatıldı.

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Adaylar, internetten edinecekleri bu belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Belge üzerinde adayın fotoğrafı bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde adayın fotoğraflarının görünür olmasına özen göstermelidirler. Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret bulunduğu takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır. 2018 KPSS sınav giriş belgesine ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden erişim sağlayabilecek.

Adaylar, sınav giriş yerlerini sorgulayabilmek için T.C. Kimlik numaraları ve şifrelerini girmeleri gerekiyor.

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