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KPSS sınav yerleri açıklandı! ÖSYM 2020 KPSS Lisans sınav giriş belgesi (yerleri) sorgulama

KPSS sınav yerleri için beklenen haber geldi. KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavlarına girecek adayların sınav yerlerinin yazılı olduğu sınav giriş belgeleri erişime açıldı. İşte 2020 ÖSYM KPSS sınav giriş yeri sorgulama sayfası

KPSS

KPSS sınav yerleri nasıl öğrenilir? sorusu adayların gündeminde. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2020-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile 2020-KPSS Lisans Eğitim Bilimleri oturumuna katılacak adayların sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden TC kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecek. KPSS lisans sınav yerlerine dair detaylar haberimizde.

KPSS SINAV YERİ SORGULAMA (KPSS LİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ)

ÖSYM'den yapılan açıklamada "2020-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu ile 2020-KPSS Lisans Eğitim Bilimleri Oturumuna katılacak adayların sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 27 Ağustos 2020 tarihinde saat 15.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir." denildi.

Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak KPSS lisans sınav giriş yerinizi öğrenebilirsiniz.

KPSS LİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYIN

KPSS NE ZAMAN?

ÖSYM'nin takvimine göre KPSS lisans sınavını 2 oturumu da 6 Eylül'de yapılacak. 6 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak. 6 Eylül 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-KPSS Lisans Eğitim Bilimleri Oturumu için adaylar, saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

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