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KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS önlisans-lise sınavı ne zaman?

KPSS lisans sınavlarının bitmesinin ardından memur ve öğretmen adayları sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi merak ediyor. Peki devlet kadrolarında yer almak isteyen adayların katıldığı KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS önlisans ve lise sınav tarihleri ne zaman? İşte merak edilenler...

17.08.2018 - 11:22 | Güncelleme:

Memur ve öğretmen adaylarının girdiği KPSS sınavına katılanlar heyecanla sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Kamu kurum ve kuruluşlarında yer almak isteyen adaylar sınav sonuçlarını merak içinde beklerken, KPSS ortaöğretim ve KPSS önlisans sınavlarının tarihleri de merak ediliyor. Peki KPSS ortaöğretim ve önlisans sınavları ne zaman? KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler... 

KPSS LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin yaptığı açıklamaya göre 2018 KPSS Lisans sonuçları 31 Ağustos 2018 tarihinde açıklanacak. Sınav sonuçları, ÖSYM'nin resmi internet adresinden erişime açılacak.

ÖSYM SINAV SONUCU AÇIKLAMA SİSTEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

ORTAÖĞRETİM KPSS NE ZAMAN?

2018 KPSS Ortaöğretim sınavı 7 Ekim 2018 tarihinde gerçekleştirilecek. Sınavda adaylara Genel Yetenek ve Genel Kültür Testleri uygulanacak. Sınavın cevaplama süresi, 130 dakika olacak.

Bu sınavın sonuçları ise 8 Kasım 2018 tarihinde açıklanacak.

2018 KPSS ÖN LİSANS SINAVI NE ZAMAN?

Başvuru tarihi: 28 Ağustos - 12 Eylül 2018

Geç başvuru tarihi: 26 Eylül 2018

Sınav tarihi: 4 Ekim 2018

Sonuç tarihi: 29 Ekim 2018

KPSS SINAVLARININ AÇIKLANACAĞI TARİHLER

2018 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT): 31 AĞUSTOS 2018

2018 KPSS Ortaöğretim: 8 KASIM 2018

2018 KPSS Önlisans: 29 KASIM 2018

2018 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT): 4 OCAK 2019

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