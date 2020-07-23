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KPSS tercih kılavuzu ÖSYM! KPSS tercihleri ne zaman bitiyor?

KPSS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından erişime açıldı. Devlet memuru olmak isteyen adaylar tercih işlemlerine başlıyor. Peki, KPSS tercihleri ne zaman bitiyor?

KPSS tercih kılavuzu

ÖSYM KPSS tercih kılavuzunu yayımladı. Adaylar, KPSS-2020/1 Tercih Kılavuzuna saat 10.00'dan itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Peki, KPSS tercihleri ne zaman bitiyor? İşte KPSS tercih işlemleri hakkında detaylar...

KPSS TERCİH KILAVUZU ÖSYM 2020

Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına, "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2020/1 Tercih Kılavuzuna saat 10.00'dan itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.

KPSS TERCİH KILAVUZU 2020

KPSS TERCİHLERİ NASIL YAPILIYOR?

Tercih işlemleri, Ek'te yer alan KPSS-2020/1 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Adaylar tercihlerini, 23 Temmuz 2020 - 04 Ağustos 2020 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 04 Ağustos 2020 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

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