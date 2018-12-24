KPSS tercih sonuç tarihi; kamuda istihdam edilmek isteyen ve sınavlara girerek, tercih kılavuzundaki şartlara göre tercihlerini tamamlayan lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları tarafından araştırılıyor. KPSS tercih işlemleri 11- 20 Aralık tarihleri arasında yapıldı. Peki KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2018 KPSS tercih detayları.

KPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2018

KPSS tercih sonuçları için adayların gözü kulağı ÖSYM'den gelecek haberde. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve ilgili kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecek. Adaylar yerleştirme sonuçlarını ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebilecekler. Kamu kurum ve kuruluşları da bu bilgileri elektronik ortamda kendi şifreleri ile edinecekler. Bir kadro veya pozisyona yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kamu kurum/kuruluşlarına başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini bu kurum veya kuruluşlardan öğrenecekler. Ancak ÖSYM, KPSS tercih sonuçları için henüz bir tarih duyurmadı. KPSS sonuçlarına dair yeni gelişmeler yaşandıkça detaylar haberimizde olacak.

KPSS TERCİH SONUÇLARI BU SAYFA ÜZERİNDEN AÇIKLANACAK

KPSS YERLEŞTİRMELERİ NASIL YAPILACAK?

Bu kılavuzda yer alan kadro ve pozisyonlara yerleştirme, ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılacaktır.

Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.

Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyindeki kadrolara yerleştirme yapılırken ÖSYM’ce sınava girilen öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan program/alan ile kadro ve pozisyonlar için aranan nitelikler arasındaki tutarlılık kontrol edilecek bunlardan birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecektir.

Yerleştirmede adayların ÖSYM kayıtlarındaki bilgileri esas alınacaktır. Bu bilgilerde gerçeğe uymayan hususlar tespit edildiği takdirde, yerleştirmesi yapılan adayların kamu kurum ve kuruluşlarınca atamaları yapılmayacak, adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyeceklerdir.

Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle kadro ve pozisyonlara yerleştirileceklerdir. Daha yüksek puanlı adaylar yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen bir aday ikinci tercihine, ikinci tercihine yerleşemeyen aday üçüncü tercihine yerleştirilmeye çalışılacak, yerleştirme işlemi bu şekilde devam edecektir. Bir adayın son tercihine de daha yüksek puanlı adaylardan biri yerleştirildiği takdirde bu aday herhangi bir kadro veya pozisyona yerleşememiş olacaktır.

KADRO VE POZİSYONLARA ATAMA NASIL YAPILACAK?

ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, yerleştirme yapılan kadro ve pozisyonlara kamu kurum ve kuruluşlarınca doğrudan atanacaklardır. Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildikleri kurum veya kuruluşa teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.

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