KPSS yerleştirme sonuçları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. KPSS tercihleri için ortaöğretim, ön lisans ve lisans adaylarından alınan tercihler sonuçlandı ve yaklaşık 2 bin aday kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edildi.
KPSS SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI - 2019
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 20 Aralık 2019 tarihinde saat 13.20'den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.
KPSS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYIN
KPSS 2019/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler
|Yerleştirme Türü
|Tercih Yapan Aday Sayısı
|Kontenjan Sayısı
|Yerleşen Sayısı
|Boş Kalan Kontenjan Sayısı
|ORTAÖĞRETİM
|17.666
|107
|107
|0
|ÖN LİSANS
|29.255
|494
|494
|0
|LİSANS
|53.351
|1.131
|1.131
|0
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KPSS 2020 NE ZAMAN?
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 19 Temmuz'da, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 25 Temmuz'da, 2. gün oturumları 26 Temmuz'da yapılacak. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 9 Ağustos'ta düzenlenecek. KPSS sonuçları ise 10 Eylül'de duyurulacak.
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