KPSS yerleştirme sonuçları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. KPSS tercihleri için ortaöğretim, ön lisans ve lisans adaylarından alınan tercihler sonuçlandı ve yaklaşık 2 bin aday kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edildi.

KPSS SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI - 2019

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 20 Aralık 2019 tarihinde saat 13.20'den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

KPSS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

KPSS 2019/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler

Yerleştirme Türü Tercih Yapan Aday Sayısı Kontenjan Sayısı Yerleşen Sayısı Boş Kalan Kontenjan Sayısı ORTAÖĞRETİM 17.666 107 107 0 ÖN LİSANS 29.255 494 494 0 LİSANS 53.351 1.131 1.131 0

DİĞER SAYISAL BİLGİLER İÇİN TIKLAYIN

KPSS 2020 NE ZAMAN?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 19 Temmuz'da, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 25 Temmuz'da, 2. gün oturumları 26 Temmuz'da yapılacak. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 9 Ağustos'ta düzenlenecek. KPSS sonuçları ise 10 Eylül'de duyurulacak.