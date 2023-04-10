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İngiltere Kralı 3. Charles'ın taç giyme rotası ve emojisi açıklandı

Kraliçe Elizabeth'in hayatını kaybetmesiyle tahta çıkan İngiltere Kralı 3. Charles'ın 6 Mayıs'ta gerçekleşecek taç giyme töreni öncesinde ve sonrasında yapılacak geçit töreninin rotası belli oldu. Ayrıca ilk kez taç giyme törenine özel bir emoji tasarlandı

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  • Kral Charles'ın taç giyme rotası açıklandı: Törende bir ilk!

    Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre Kral Charles, taç giyme töreninin yapılacağı gün kraliyetin en yeni faytonu olan Elmas Jübile Faytonu ile saraydan Westminster Katedrali'ne doğru yola çıkacak.

     

     

     
  • Kral Charles'ın taç giyme rotası açıklandı: Törende bir ilk!

    İlk kez 2014'te Kraliçe Elizabeth'in parlamentonun açılışına giderken kullandığı faytonla saray ile Trafalgar Meydanı arasındaki The Mall Caddesi'ni kat edecek tören kıtası, buradan Başbakanlık Ofisi 10 Numara'nın da üzerinde bulunduğu Whitehall Caddesi'ne dönecek.

     

     
  • Kral Charles'ın taç giyme rotası açıklandı: Törende bir ilk!

    Tören kıtası, Whitehall'u geçtikten sonra Westminster Katedrali ve İngiltere Parlamentosunun da bulunduğu Parlamento Meydanı'na ulaşacak ve yaklaşık 2 kilometrelik yürüyüşün ardından Kral Charles taç giymek için katedrale girecek.

     

     
  • Kral Charles'ın taç giyme rotası açıklandı: Törende bir ilk!

    2 BİN 868 ELMASLI TAÇ TAKACAK

    Törende Kral Charles'a Aziz Edward tacı giydirilecek. Yaklaşık 2,5 kilo ağırlığındaki tacın katedral dışına çıkarılması yasak olduğu için buradan sonraki noktada ise başka bir taç devreye girecek.
  • Kral Charles'ın taç giyme rotası açıklandı: Törende bir ilk!

    Taç giyme töreninin dini olarak en önemli anında Kral'ı kutsamak için kullanılacak kutsal yağ ise kartal şekilli yağdanlıktan taç giyme kaşığına dökülecek. Kral Charles'ın önünde taç giyme sonrası gücü ve sorumluluğu temsil eden keskin kılıç ile merhameti temsil eden küt uçlu kılıcı taşıyan görevliler yürüyecek. Kral ise şövalyeliği simgeleyen bir kılıç kuşanacak.
  • Kral Charles'ın taç giyme rotası açıklandı: Törende bir ilk!

    Aziz George haçı taşıyan yüzüğü takacak Kral, taç giyme sonrası geçit töreninde dini gücü temsil eden asa ve küre taşıyarak yürüyecek.

     

     Taç giyme sonrası yeniden başlayacak geçit töreninde Kral Charles, dedesi 6. George için 1937'de 2 bin 868 elmas, 17 safir, 11 zümrüt ve 269 inciyle dekore edilmiş İmparatorluk Tacı'nı, Kraliçe Camilla ise 1911'de yapılan Kraliçe Mary tacını takacak.

     
  • Kral Charles'ın taç giyme rotası açıklandı: Törende bir ilk!

    İLK KEZ BİR EMOJİ HAZIRLANDI

    Öğleden önce 11.00'de başlayacak tören sonrası Kral Charles bu sefer 260 yıllık Altın Fayton ile saraya dönecek. Kraliçe Elizabeth'in taç giyme töreninin aksine, Kral Charles geldiği yoldan saraya dönecek. Dönüş yolundaki geçit töreni ise geliştekinden daha kalabalık olacak. 

     
  • Kral Charles'ın taç giyme rotası açıklandı: Törende bir ilk!

    Öte yandan, Kral Charles'ın taç giyme törenine özel emoji de tasarlandı. Bugün itibariyle Twitter'da kullanılmaya başlayacak emoji için Aziz Edward Tacı'ndan esinlenildi.

    İlk kez bir taç giyme töreni için emoji hazırlanırken, daha önce Kraliçe Elizabeth'in tahttaki 70. yılı için de emoji tasarlanmıştı. Bu emojide ise Kraliçe'nin en sevdiği köpek ırkı olan korgi, başında taçla resmedilmişti.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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