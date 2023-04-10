Kral Charles'ın taç giyme rotası açıklandı: Törende bir ilk!

Öte yandan, Kral Charles'ın taç giyme törenine özel emoji de tasarlandı. Bugün itibariyle Twitter'da kullanılmaya başlayacak emoji için Aziz Edward Tacı'ndan esinlenildi.

İlk kez bir taç giyme töreni için emoji hazırlanırken, daha önce Kraliçe Elizabeth'in tahttaki 70. yılı için de emoji tasarlanmıştı. Bu emojide ise Kraliçe'nin en sevdiği köpek ırkı olan korgi, başında taçla resmedilmişti.