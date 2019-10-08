'Kral Şakir'in alameti farikası

4 - 6 Ekim, 'İzleyici, sinemaya küstü mü?' sorusunun cevabının alındığı bir hafta sonu oldu.

Son 6 aydır gişe rakamlarının oldukça düşük olmasından kaynaklanan 'İzleyici, sinemaya küstü mü?' sorusunun cevabı 'Hayır' oldu.

4 - 6 Ekim, aynı zamanda aynı döneme denk gelen son 5 yılın en iyi hafta sonu gişe rakamlarını elde etti.

2014 (3 - 5 Ekim)

İzleyici Sayısı: 755.485

Hasılat: 9.073.550 ₺

2015 (2 - 4 Ekim)

İzleyici Sayısı: 616.564

Hasılat: 7.905.222 ₺

2016 (7 - 9 Ekim)

İzleyici Sayısı: 505.287

Hasılat: 6.188.313 ₺

2017 (6 - 8 Ekim)

İzleyici Sayısı: 542.611

Hasılat: 7.191.296 ₺

2018 (5 - 7 Ekim)

İzleyici Sayısı: 642.124

Hasılat: 9.421.003 ₺

2019 (4 - 6 Ekim)

İzleyici Sayısı: 1.089.128

Hasılat: 20.621.030 ₺

4 - 6 Ekim'de bir önceki hafta sonuna oranla izleyici sayısında % 278.3, hasılatta ise % 295.9 artış sağlandı.

4 - 6 Ekim'in bütün bu özelliklere sahip olmasının en önemli nedeni 'Kral Şakir Korsanlar Diyarı' oldu.

Varol Yaşaroğlu'nun yaratıcısı olduğu BKM yapımı 'Kral Şakir Korsanlar Diyarı', diğer 32 filmin toplam izleyicisi sayısını tek başına elde etti.

Film, 504.303 kişi tarafından izlenirken, hasılatı 8.999.008 ₺oldu.

'Kral Şakir Korsanlar Diyarı';

Yerli ve yabancı animasyon filmler arasında en iyi açılış yapan film oldu.

Serinin bir önceki filmi 'Kral Şakir Oyun Zamanı'nın 15 haftada elde ettiği 346.964 kişilik izleyici sayısından 157.339 fazlasına 3 günde ulaştı

Varol Yaşaroğlu, Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın 'Kral Şakir Korsanlar Diyarı'nın alameti farikasının ne olduğu yönündeki s orularını cevapladı.

'Kral Şakir - Korsanlar Diyarı'na gösterilen ilginin nedeni nedir?

'Kral Şakir' çizgi dizisine olan yüksek ilginin nedeni bence Türk aile yapısını ve Türk kültürünü çok güzel bir şekilde seyirciye yansıtıyor. İnsanlar Kral Şakir ile özdeşleşmiş durumda. En büyük nedenlerinden biri budur. 2'nci nedeni ise çok güzel bir mizah var. Hem çocuğu hem de anne - babayı o mizah bir noktada birleştirdi. Bence bunun da çok büyük bir önemi var. Türkiye'de belki de ilk defa anne, - baba ve çocuğun birlikte eğlenip, kahkahalarla gülebileceği bir dizi oluştu. 3'üncü bir neden ise çocukların hayvan sevgisi. Hayvanlar zaten bütün dünyada birçok yapımda sevilen karakterlerdir.

Bu ölçüde yüksek bir açılış bekliyor muydunuz?

Biz açıkçası böyle büyük bir açılışı bekliyorduk. Bir rekor bekliyorduk. Bunun nedeni şudur; ‘Kral Şakir Oyun Zamanı' gösterime geçen sene girmişti. Geçen seneden bu yana imza günlerimizde bütün şehirleri dolaşarak kitap imza günleri düzenledik. Alışveriş merkezlerinde ‘Kral Şakir' gösterimleri düzenlendi. Diğer yandan kitaplar milyon satışlara ulaştı. ‘Kral Şakir', şu anda Türkiye'nin en çok satan çocuk kitabı durumunda. Satışları katlanarak artmaya devam ediyor. 7nci kitabı ise kasım ayında satışa çıkarılacak. Çocuklar dört gözle bu kitabı bekliyor. Bizim en güzel aldığımız tepkilerden biri de hiç kitap okumayan çocukların kitap okumaya başlaması. Yani yepyeni bir kitle ortaya çıktı. Bir de ‘Kral Şakir' lisansını kullanan bir yayın evi var ortada. Eksik parça yayınları gibi. Onun dışında Defacto markası tişörtlerini çıkarttı, Filmin ana sponsoru olan Greyder ise çanta ve ayakkabısını... ToyShop, oyuncağını üretti. Bunlar gibi daha birçok kategoride '0Kral Şakir'in reklamı yapılmaya başlandı. Satılan ürün ‘Kral Şakir' ile ilgili olunca bir kitap tanıtımında bile birçok mecrada ‘Kral Şakir' gözükmeye başladı. Ve düşünün bu tişörtler şu anda milyon adet sattı. Satın alan çocuklar tişörtleri giyip sokaklarda dolaşmaya başladı. Onlar bile sürekli bu filmin reklamını yapıyorlardı. Çok sevdikleri bir milli kahramanın tişörtünü giyip onunla dolaşmak onlar için gerçekten büyük bir gurur kaynağı oldu. Ve bunların hepsini düşündüğümüzde 7 saat süren imza kuyrukları ve o kuyrukta beklemekten asla yorulmayan anne - babalar ve kuyruğun sonuna imzaya ulaştıklarında gözlerindeki o sevinci aklımıza getirince filmin kendi türünde rekor kıracağını biliyorduk. Bunun aksi olsa şaşırırdık ama tabii ki sinemada her zaman böyle bir filmin izlenip izlenmemesini belirleyen birçok faktör vardır. Ama bizim hissettiğimiz şey buydu.

Yüksek ilgi size neler hissettirdi?

‘Kral Şakir Korsanlar Diyarı', filminin böyle büyük bir açılışı gerçekleştirmesi ki şu anda Türkiye'de oynamış tüm yerli ve yabancı olmak üzere tüm animasyon filmler arasında en iyi açılışı yapan film. Ve şu anda tüm zamanların rekorunu kırmış durumda. Tabi ki bu bizi inanılmaz mutlu etti. Çünkü şöyle söyleyeyim biz yaklaşık üç senedir gece gündüz 'Kral Şakir'i iyi bir marka yapabilmek için ekip olarak BKM ve diğer tüm partnerlerimizle bir Türk markasının doğması için gece gündüz çalıştık.. Bu benim çocukluk hayalimdi. Olay Pembe Panter ile başladı. Pembe Panteri izlediğimde hep hayalim 'bizim neden bunun gibi hem çocukların hem büyüklerin izleyebileceği çizgi filmlerimiz yok' diye düşündüğüm çizgi filmin şu anda Türkiye'de bir rekor kırıp yabancı filmlere karşı Türk çizgi kahramanın da böyle büyük bir başarı elde edebiliyor olması benim için çok gurur verici. Şu anda yerli filmlerimiz bir çok Amerikan filmini geride bırakıp çok büyük gişe başarıları elde edebiliyor. Umarım bu performansın aynısını Türk animasyon film sektöründe de gerçekleştirebiliriz. Artık Türkiye'de yayınlanan yabancı filmlerin karşısına çok daha güçlü yerli Türk yapımı çizgi filmler çıkar. O zaman gerçekten bizim de dünyaya pazarlayabileceğimiz bir sektörümüz ortaya çıkmış olur. Kral Şakir şu an bunu başardı. Ama önünde daha çok büyük bir yol var. Şu bir gerçek ki dünyaya açılmakta ülkemize döviz kazandırıcı bir niteliği de var. Şu anda oyun üreticileri yurt dışına bu oyuncağı satmak için girişimlere başlamış durumda. Bu da demektir ki ülkemize döviz kazandıracak hamleler başlıyor ve ekonomimiz için çok önemli. Çünkü gerçekten dünyanın en büyük sektörlerinden bir tanesi animasyon ve oyun sektörü. Şu anda yarattığımız Kral Şakir'in oyunlarının da üretimi için girişimlere başlandı. Mobil oyunları çıktı. Bu da demektir ki, bu oyunların getireceği ekonomik hacim bile Türkiye için çok önemli. Bu açıdan çok mutluyum.