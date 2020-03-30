Kredi borç erteleme nasıl yapılır? Şeklindeki sorular vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bankalar koronavirüs sebebiyle vatandaşları rahatlatmak adına ihtiyaç kredisi borçlarına erteleme kararı aldı. Başta Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Yapıkredi ve Garanti olmak üzere birçok banka kredi ertelemelerinde bulundu. Peki, kredi borç erteleme başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar...

HANGİ BANKALAR KREDİ BORÇ ERTELEME YAPIYOR?

İlk olarak Ziraat Bankası'nın açıkladığı kredi erteleme kararına, ardından diğer iki kamu bankası olan Halkbank ve Vakıfbank'da katıldı. İş Bankası, Yapı Kredi, QNB Finansbank, Denizbank, Eximbank, Kuveyt Türk, Alternatif Bank, Albaraka Türk, Türk Ekonomi Bankası (TEB),Türkiye Finans ve Şerbank da müşterilerinden talep gelmesi duurmunda kredi ödemeklerini erteleyebilecekleri konusunda açıklama yaptı. Kredi ertelemelerinin nasıl yapılacağı ile ilgili detaylı bilgiyi bankanızı arayarak öğrenebilirsiniz.

KREDİ BORÇ ERTELEME NASIL YAPILIR?

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı kararı ile Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefaret Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği'ne (TESKOMB) bağlı bölge birliklerine ortak olan esnaf ve sanatkarların kullandığı düşük faizli kredi borçlarının ertelenmesine ilişkin usul ve esaslar yeniden belirlendi. Buna göre; koronavirüs salgını nedeniyle işleri veya işletmesi zarar görenlerin, TESKOMB'a bağlı bölge birliklerine ortak olan esnaf ve sanatkarlar kredi ve kefalet kooperatifleri kefaletiyle veya doğrudan bankadan, 31 Mart 2020 ve öncesi tarihlerde kullandıkları düşük faizli kredilerden doğan borçlarından, 1 Nisan-30 Haziran 2020 tarihleri arasında vadesi dolacak olan kredi borçları, vadesinde/taksit vadesinde/hesap devresinde ilgili mevzuatına göre tahakkuk ettirilmek suretiyle vade tarihinden/taksit vadesinden/hesap devresinden itibaren 3 ay süreyle faizsiz olarak ertelenecek.

ÇALIŞAN ÇIKARILMAYACAĞINA DAİR TAAHHÜT ALINACAK

Kredi itfa tablosu doğrultusunda, kalan tüm taksitler ötelenecek. Karar kapsamında kredisi ertelenen esnaf ve sanatkarlardan, erteleme dönemi boyunca çalışan sayısını azaltmayacağına dair taahhütname alınacak. Çalışan çıkardığı tespit edilenler ise erteleme kapsamından çıkarılacak.

Borçları ertelenmiş olan esnaf ve sanatkarlara, talepleri halinde banka tarafından erteleme süresince de düşük faizli kredi açılabilecek ve erteleme kapsamında borcu bulunanlara kredi açılmasını engelleyen hükümler uygulanmayacak. DHA'nın haberine göre; ertelenen krediler için erteleme süresi sonuna kadar takip işlemi başlatılmayacak.

Yürürlüğe giren kararın hükümlerini, Hazine ve Maliye Bakanı yürütecek.