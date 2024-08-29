Yıllık reel artış hızı (enflasyondan arındırılmış) geçen yıl ağustos ayında yüzde 41'e tırmanan kredi kartı harcamalarında bu rakam son olarak geçen ay yüzde 12'ye gerilemişti. Kart harcamalarında artış hızı reel olarak geçen yıl mayısta yüzde 62 ile zirve yapmıştı. Bu yıl şubat ayında artış hızı yüzde 41 olurken o günden sonra hızlı geriledi ve mart başında 31,8 düzeyini aldıktan sonra mayıs başında yarıya yarıya inerek sert bir düşüş göstermişti. Çeyreklik bazda bakıldığında ise artış hızının ilk çeyrekte reel olarak yüzde 33,1 yükseldikten sonra ikinci çeyrekte yüzde 16'ya gerilediği hesaplandı.

.png (Rakamlar bin TL) AĞUSTOS'TA TEKRAR YÜZDE 16 Ekonomi politikasının talebi geriletmeye çalışan girişimleri nedeniyle bu durumun devam etmesi beklenirken temmuz sonundan itibaren farklı bir resimle karşılaşıldı. Temmuz ayında yüzde aylık olarak yüzde 11,8'e gerileyen kart harcamalarındaki reel artış hızı ağustosta yeniden yüzde 16'ya yükseldi. REKLAM Merkez Bankası rakamları kart harcamalarının temmuzun son haftasının ardından yeniden yükselişe geçtiğini gösteriyor. Özellikle ağustos ayının ilk haftası harcama tutarı yaklaşık 40 milyar lira artarak haftalık 335 milyar liraya ulaştı. Sonraki haftalarda sırasıyla haftalık 292 ve 301 milyar lira oldu.

KİRA VERGİSİ TAKSİTİNİN ÖDENME HAFTASI Temmuzun son ve ağustosun ilk haftalarına bakıldığında en yüksek kredi kartı harcama kalemlerinden birinin vergi olduğu görüldü. 2 haftada 50, son 1 ayda ise 65 milyar liralık vergi kredi kartı ile ödendi. Bu tarihlere bakıldığında kira vergisi ikinci taksitinin son günü olan 31 Temmuz'la çakıştığı görülüyor. Yeni vatandaşın vergisini ya parasızlıktan kart ile ödediği veya peşin parasını mevduatta değerlendirip (vade farkı olmadığı için) kredi kartını kullanarak ödeyip faizden faydalandığını söyleyebiliriz. (Rakamlar bin TL)